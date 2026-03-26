Wettermäßig sind noch Hallen angesagt: Die kommenden Abende bieten Highlights von Comedy bis Jazz und von Blues-Folk bis Hardcore bis Hyper-Techno.

Comedy vom Feinsten bis zum Gemeinsten, 25 Jahre lang geübt, jetzt auf der Bühne: Mit „Perlen vor die Säue“ präsentieren die drei Männer von Eure Mütter ihr Vierteljahrhundert-Jubiläum mit einem Best-of-Programm. „Comedy, die auch in den Ecken putzt“, so das Trio Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann. Vielen zigtausend Zuschauer live und, die neue Währung, über 70 Millionen Klicks auf YouTube, können sich nicht irren. Heute, 27. März, 20 Uhr, in der Gebläsehalle in Neunkirchen. Tickets dafür: ticket-regional.de.

Etwas gemütlicher geht es am 27. März, 20 Uhr, in der Neunkircher Stummschen Reithalle zu, beim Stand-up-Comedian und Musiker Quichotte und seinem Teekännchen. In bester Freestyle-Laune will er mit neuem Programm „die Fakeness das Fürchten lehren“. Karten dafür bei ticket-regional.de.

Ein großer Name aus alten Zeiten: Gitarrist Sammy Vomácka , gebürtiger Tscheche und seit vielen Jahren als Sologitarrist auf Tour, hatte sich weit über Deutschland hinaus einen Namen als Fingerpicking-Spezialist in Sachen Ragtime, Folk und Blues gemacht. Heute spielt er Jazz, pur und erstklassig. Stefan Engelmann am Bass und Schlagzeuger Martin Standke ergänzen den Ausnahme-Gitarristen zum Sammy-Vomácka-Trio. Zu hören am 27. März, 21 Uhr, im Terminus in der Saarbrücker Bleichstraße 32. Tickets an der Abendkasse.

Zum „norddeutschen Soulpapst“ hat der NDR den Musiker Stefan Gwildis geadelt, der heuer 50 Jahre Bühnenkarriere feiert. Auch mit einem Auftritt in der Kammgarn-Kulturfabrik in Kaiserslautern, am 27. März, 20 Uhr. Der Hamburger Musiker und Entertainer verbindet oft soulige Klänge mit Jazz-Elementen, peppt sein Programm aber auch gerne mit Elementen aus von Pop, Funk, Reggae und Ska auf. Tickets sind bei reservix.de zu erhalten.

Am 27. März ab 19.30 Uhr wird in der Scheune des Theodor-Zink-Stadtmuseums Kaiserslautern eine musikalisch-literarische Soiree angeboten. Sie heißt „Von Wien nach Bayreuth“ und wird vom Trio Anstett, Urba und Egdorf per Klavier und Lesung gestaltet. Mit Musik von Mozart oder Wagner und passenden biografischen Texten. Karten gibt es unter Telefon 0631 3652316.

Von Comedy zu Kabarett: Urban Priol verfolgt als Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens und sein aktuelles Programm „Im Fluss“ ist voller Gewässer-Metaphern: Vom steten Strom des politischen Geschehens, beispielsweise, über das mäandernde Rinnsal der aktuellen Regierung bis zu den geistigen Untiefen im braunen Sumpf. Am Samstag, 28. März, 20 Uhr, in Neunkirchen in der Neuen Gebläsehalle. Karten bei ticket-regional.de.

Grobschnitt kommen am Samstag nach Kaiserslautern in die Kammgarn. Foto: Rudi Brand/oho

Das waren noch Zeiten, als die Band Grobschnitt vor über 50 Jahren bei ihrem Überhit „Solar Music“ sich und ihr Publikum in Trance spielten, getragen auch von Duft schweren Räucherwerks, das durch die Hallen waberte. Heute stehen für Grobschnitt mit Lupo und Willi Wildschwein zwei ältere Gitarristen-Herren auf den Bühnen, ergänzt durch Willis auch nicht mehr ganz jungem Sohn Nuki und zelebrieren viele Hits der Band, rein akustisch gespielt. Die „Acoustic Party“ steigt in der Lauterer Kammgarn am Samstag, 28. März, 20 Uhr. Und wenn man sich die alten Tour-Pläne ansieht, auch der Südwesten von Landau über Pirmasens und Trier bis Saarbrücken war damals Grobschnitt-Land. Karten bei reservix.de.

Gut bekannt ist der Sänger und Chansonnier Marcel Adam , der schon Wochen mit unterschiedlichen Bands und Musikern in der Region auf Abschiedstournee ist. Auch mit Sohn Yann Loup Adam und dessen Frau und Sängerin Anisha. Als Yannisha ist der junge Adam mit Frau aber auch im Duo unterwegs, das Programm eine eigene Mischung aus Pop, Soul und Chanson. Mit eigenen Songs und neu interpretierten Coverversionen englischer, deutscher und französischer Songs tritt das Duo am 28. März, 20 Uhr, im Café Unterhammer im Karlstal bei Trippstadt auf. Tickets: eventbrite.com.

Das irische Duo Rufus Coates & Jess Smith bringt dunklen und atmosphärische Blues und Folk ins Saarbrücker Terminus in der Bleichstraße 32 am Samstag, 28. März, 21 Uhr. Die tiefe Stimme von Rufus Coates legt bei den Songs die dunke Basis für die sanften Vocals seiner Bandkollegin Jess Smith. Weltflucht ist angesagt. Karten an der Abendkasse.

Die Nacht eskalieren lassen wollen die beiden Hypertechno DJs von HBZ in der Garage in Saarbrücken. Wobei sich die Eskalation streng aufs Musikalische beschränke, heißt es. Das deutsche DJ-Duo, bestehend aus Nils und Niklas , hat in den letzten Jahren mit ihren Mixen Furore gemacht. Relevanz: Eine halbe Milliarde Youtube-Aufrufe. Einlass: Ab 14 Jahren (dann mit Mutti-Zettel und Perso). Datum: 28. März, 19.30 Uhr. Tickets an der Abendkasse.

„Nie nur ne Phase“ hieß ihr letztes Album, die neue Tour heißt „Sternhagelvoll“ und die Hardcore-Punk-Indie-Band Focus . Mit einem Punkt nach dem Namen. „Den wundervollen Dreck im Lärm zurückbringen“, will das Quintett mit dem Motto: „Das hier ist, war und bleibt nie nur “ne Phase“ am 29. März, 20 Uhr, in der Saarbrücker Garage. Tickets bei shops.ticketmasterpartners.com/focus-sternhagelvoll-20266.

Das Chawwerusch-Theater aus Herxheim kommt am Sonntag nach Pirmasens mit seinem zur Passionszeit passenden Ein-Mann-Stück »Judas« mit Ben Hergl. Foto: Birgit Möthrath

Das Chawwerusch-Theater aus Herxheim spielt am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr sein Ein-Personen-Stück „Judas“ mit Ben Hergl, das es seit 2021 im Programm hat, in der Dahner St. Laurentiuskirche. Es behandelt menschliche Konfliktlinien: Wo komme ich her, was sind meine Beweggründe für mein Handeln? Meine Träume, meine Utopien? Es dauert 70 Minuten. Karten gibt es an der Tageskasse.

Das Musical „Hakuna Matata“ für Kinder ab vier Jahren ist am Sonntag, 29. März, um 16 Uhr in der Pirmasenser Festhalle zu sehen. Es ist eine Reise durch die bekannteste Disney-Filme mit den Melodien und Songs von „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, dem kleinen Drachen „Tabaluga“, den „Schlümpfen“, „Rapunzel neu verföhnt“, „Vajan“, „Merida“, „Arielle der kleinen Meerjungfrau“, der „Biene Maja“, „Bibi Blocksberg“ und „Jim Knopf“. Karten: ticket-regional.de.

Markus Fuhser Foto: oho

Spezielle Gäste aus dem Norden und aus Frankreich sieht die Stummsche Reithalle in Neunkirchen am 31. März, 20 Uhr. Die innovative Norweger Band Gazpacho mischt Art-Rock und filmisches Storytelling, will heißen, ihr neues Album und somit auch das Set ihrer „Magic 8-Ball Tour“ ist als Reihe von Kurzgeschichten aufgebaut, jeder Song begleitet eine andere Figur bis zu einem schicksalhaften Wendepunkt. Zuvor sind die französischen Klangkünstler von HamaSaari auf der Bühne, Progressive Rock, inspiriert von Bands wie Pink Floyd bis Porcupine Tree. Karten dafür bei ticket-regional.de