Das Angebot an popkultureller Unterhaltung in der Region ist in den nächsten Tagen wieder groß und sehr differenziert. Die Tipps dazu.

Die „spektakulärste Musicalgala aller Zeiten“ nennt sich das Musical-Medley Die Nacht der Musicals. Heute, 20. März, 20 Uhr, gastiert diese Produktion, die über drei Millionen Besucher gesehen haben, in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. In einer gut zweistündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals präsentiert, auch mit Stars der Originalproduktionen. Unter anderem aus „ Moulin Rouge“ und aus den Hit-Produktionen „Die Eiskönigin“, König der Löwen“ oder Mamma Mia“. Neu dabei sind Titel aus dem aktuellen Broadway-Musical „Aladdin“ und Phil Collins“ Welterfolg „Tarzan“. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept sowie aufwendige Kostüme und beeindruckende Bühnenbilder machen diese Show zum sehr angesagten Musical-Event. Karte dafür sind bei ticket-regional.de zu erhalten.

Rüdiger Hoffmann braucht man kaum vorzustellen, vielen gilt er als „Gottvater der deutschen Comedy“. Eines seiner Markenzeichen ist sein fast schon legendär gewordene Begrüßungssatz „Ja, hallo erstmal ...“. Ob er damit auch sein neues Programm „Andererseits“ startet, können Hoffmann-Fans heute, 20. März, 20 Uhr, in der Fruchthalle Kaiserslautern überprüfen. Karten dafür bei eventim.de.

Das Pirmasenser Comedy-Duo The Reading Heads, Bernd Ernst und Martin Seebald, kehrt am 20. März, 19.30 Uhr mit seiner witzig-schrägen „Sit-Down-Comedy“ in seine Heimatstadt zurück, ins Forum Alte Post. In „Sketchkommando in Banalstadt: Noch mehr kleine Dramen. Noch mehr große Kunst.“ sind Klassiker des Nonsens-affinen Comedy-Duos zu erleben und auch neue Sketche der minimalistischen „Kleinstkunstbühne“: Ein Tisch, ein Tour-Koffer, ein Autor und ein Schauspieler. Der Eintritt ist frei.

Seit über 50 Jahren ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz musikalischer Botschafter des Bundeslands und für die rheinland-pfälzische Polizei. Durch Gastspiele auch im europäischen Ausland und zahlreiche Medien-Auftritte hat es sich einen hohen Bekanntheitsgrad erspielt. Bei den Dahner Sommerspielen präsentiert es am 20. März, 20 Uhr, im Otfried-von-Weißenburg-Theater in Dahn, Geschwister Scholl Straße 2, sein Programm „Rock trifft Klassik“. Dafür holt sich das Orchester mit Markus Eisel, Sascha Kleinophorst, Majka Kiefer und Kathi Presser vier nicht nur in der Region bekannte talentierte Sänger und Sängerinnen auf die Bühne. Das Programm präsentiert Songs aus dem gewaltigen Rock- und Pop-Reservoir von Adele und Joe Cocker, Fanta 4 und Robbie Williams bis Joy Fleming und Amy Winehouse im ganz speziellen Bigband-Sound. Tickets bei reservix.de.

Für Queen-Fans in Pirmasens und der Region ist heute, 20. März, 20.30 Uhr, ein musikalischer Feiertag. Die europaweit spielende Tribute-Formation Queen May Rock aus Bonn feiert ihre Z1-Premiere. „Authentizität schlägt Perfektion“, so ein Motto der Band mit dem britischen Sänger Michael Antony Austin. Wir erinnern uns: „Bohemian Rhapsody“, „I want it all“ oder „ Barcelona“ sind mit weiteren Queen-Songs mittlerweile zeitlose Rock-Klassiker. Ticket dafür bei pfalzshow.de

Eigenkompositionen und Coverversionen von Simon & Garfunkel, Cat Stevens und weiteren Liedermachern und Singer/Songwriter vor allem aus den 70er Jahren präsentiert NurKurt am 21. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus Althornbach, Hauptstraße 14. NurKurt ist Kurt Sawalies, am Niederrhein geboren und seit 25 Jahren mit seinem Soloprojekt in Deutschland und Europa unterwegs. Der Sänger und Gitarrist ergänzt sein Programm mit Interpretationen irischer und schottischer Songs und eigene Kompositionen. Karten dafür: ticket-regional.de

SSIO hat schon lange Jahre Star-Status im Rap-Gewerbe, mit Zusatzterminen wurde seine ausverkaufte Tour verlängert. Am 21. März, 20 Uhr, ist er in der Saarbrücker Saarlandhalle zu hören und zu sehen. Karten gibt’s unter ssio-tickets.de

Progrock mit World-Music-Einflüssen, dafür steht die fünfköpfige französische Band Lazuli. Sie mixt Elemente aus Progressive Rock, Chanson und Folk mit heftigen Percussion-Gewittern. Wer Vergleiche zur Orientierung braucht: „King Crimson meets Peter Gabriel“ wäre eine gute Annäherung. Morgen am 21. März, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle Neunkirchen. Karten dafür: ticket-regional.de

Das Duo Kaleido, Almut Schwab und Frank Zinkant, entfaltet am 22. März, 18 Uhr mit Gitarre, Akkordeon, Flöten und Hackbrett ein musikalisches Kaleidoskop mit Latin und Jazz, Klezmer und Eigenkompositionen. An diesem Abend im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen, Alte Kirchgasse 1, wird das Duo zum Trio, mit dem brasilianischen Musiker, Arrangeur und Multiinstrumentalisten Geovany da Silveira. Seine Projekte, mit bekannten Künstlern realisiert, sind stark von der Rhythmik und den Melodien brasilianischer Musik geprägt. Reservierungen per Mail: info@kulturzentrum-vinningen.de.

Als beeinflusst von Stevie Wonder, Amy Winehouse und Herbie Hancock nennen The Soul Hunters ihren Sound – der sowohl vintage als auch modern klingt. Ihre Leidenschaft für Improvisationen haben sich die französischen Soul-Funker beim Jazz geliehen, die Bühnenpräsenz von James Brown. Am 21. März im Saarbrücker Terminus, Bleichstraße 32, 21 Uhr. Karten an der Abendkasse

Das für seine fantasievollen Familien-Musicals bekannte Theater Liberi präsentiert das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ in einer zeitgemäßen und unterhaltsamen Fassung, mit romantischen Eigenkompositionen, poppigen Sounds und poetischen Bühnenbildern. Zu sehen ist das Musical für ein Publikum ab vier Jahren am Sonntag, 22. März, 15 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Karten dafür gibt es bei tickets-regional.de

Zu ihrer Frühjahrs-Jazz-Matinee laden die Jazz-Freunde Dahn am Sonntag, 22. März ein. Ab 11 Uhr präsentiert das Andreas Hertel Quintett (Jens Bunge – chromatische Mundharmonika, Heiko Hubmann – Trompete, Flügelhorn, Andreas Hertel – Piano, Florian Werther – Bass und Jens Biehl – Schlagzeug) gefühlvollen Mainstream-Jazz mit hoher Improvisationskunst im Alten E-Werk Dahn in der Pestalozzistraße 13. „Ein echtes Dreamteam des modernen Jazz“ schrieb die Kritik zum 2022er Album „Blue Bop“ des Quintetts. Karten: Ausschließlich Tageskasse, keine Reservierungen.

Nikita Miller ist speziell. Er serviert seine Lebensgeschichte nicht als Trauerspiel, sondern als Comedy – und es darf gelacht werden. Der Comedian kommt am 23. März, 20 Uhr, mit seinem Programm „Schuld und Bühne“ ins Kasino der Lautrer Kammgarn. „Erlösung. Gibt’s nicht wirklich“, sagt er. Aber Mikrofon, Publikum und ehrliche Lacher kämen nah dran. Karten dafür bei reservix.de

Shakti und Matze Paqué (ehemals Mon Mari et Moi) sind mit ihren sehr eigenen Liedern schon lange kein Geheimtipp mehr. Am 25. März, 20 Uhr, präsentieren sie in der Kammgarn in ihrer Heimatstadt in Kaiserslautern bei ihrer Reihe „Katze im Sack“ an verschieden Terminen sich und ihre Kunst. Singend, spielend, lesend und neue Talente vorstellend. Karten sind bei reservix.de zu erhalten.

Die Akustiksession „Park Song“ hat eine große regionale Ausstrahlung. Am 26. März, 19.30 Uhr, kommen musikalische Gäste aus dem Saarland, Kaiserslautern und dem Raum Kusel. Voice & Strings, nennt der Rock- und Folk-Sänger und Gitarrist Matthias Kinder aus dem Landkreis Kusel sein Soloprojekt. Er ist schon weit über 20 Jahre musikalisch aktiv und auch Teil der Akustikband Die Üblichen Verdächtigen. Red meets Blue, das ist das saar-pfälzische Blues-Quartett um die Kaiserlauterer Sängerin Georgia Böhmer und den Homburger Blues-Gitarristen Chris Berni. Den Bass spielt Andrea Tognoli aus Mailand, der auch durch seine Mitwirkung bei Michael Wacks „Blueshimmel“ bekannt ist. Der Lautrer Sänger und Gitarrist Uwe Forsch spielt mit unterschiedlichen Musikern aus der Region zusammen. Bei Parksong als Duo „Friends of U“ mit dem Percussion-Man Mike Faust aus Hauenstein. Das Programm an diesem Abend besteht aus Eigenkompositionen von Forsch und Coversongs wie „Long train running“ (Doobie Brothers) oder „Auf das, was da noch kommt“ (Lotte & Max Giesinger). Der Eintritt ist frei, die Spenden aus dem Sammelhut kommen einer sozialen Einrichtung zugute.

Für alle, die gerne bei Konzerten lauthals mitsingen wollen und das nie dürfen: Am 26. März, 20 Uhr, kommt Rettung in Form des großen Mitsing-Spektakels mit Guildo Horn & den Orthopädischen Strümpfen. Gemeinsam feiern, tanzen und singen ist dann beim SR3-Mitsingkonzert in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen angesagt. Von Ohrwürmern bis Kult-Hits soll kein Song ungesungen bleiben, verspricht der Meister. Von Sting über Abba bis Udo Jürgens, von Nicole, den Beatles bis zu Queen. Karten dafür sind bei ticket-regional.de erhältlich.

Die laut Eigenbezeichnung antifaschistische Punkrockband Wizo aus Sindelfingen hat schon seit 40 Jahren ihre große Fanbase. Am 26. März, 19.30 Uhr, sind sie bei einer Zusatzshow auf ihrer „ … bringt das Licht“-Tour in der Saarbrücker Garage aktiv. Tickets unter saarevent.com

Die nigerianische Sängerin Justina Lee Brown schaffte es mit ihrer Band in den letzten Jahren auf die Spitzenplätze vieler Blues Challenges wie Swiss Blues Challenge, International Blues Challenge in Memphis oder bei der European Blues Challenge Malmö. Doch bei ihrer Musik stehen auch afrikanische und karibische Einflüsse, Soul und R’n’B im Mittelpunkt. Am 26. März, 20 Uhr, ist sie in der Kammgarn Kaiserslautern zu hören. Tickets dafür: reservix.de.