Giora Feidman kommt nach Pirmasens und die Louisiana-Musiker Helt Oncale nach Homburg. Und in Zweibrücken lockt am Samstag und Sonntag das Straßentheater-Spektakel.

Er sei überzeugt, dass Musik einen positiven Einfluss auf die Welt haben könne, sagte Giora Feidman , der mit 90 Jahren mit seinem weltberühmten Klarinettenspiel noch Konzerte gibt. Wie heute Abend, 8. Mai, 20 Uhr, mit dem iranischen Komponisten Majid Montazer beim Konzertprogramm „For a Better World“ nicht zum ersten Mal in der Lutherkirche in Pirmasens. Karten: ticket-regional.de.

Der in New Orleans geborene Multi-Instrumentalist, Sänger und Songwriter Helt Oncale ist in vielen verschiedenen Stilen zu Hause: von Blues über Cajun, Swing, Rock’n’Roll bis zu original amerikanischer Country- und Bluegrass-Music. Am 8. Mai, 20 Uhr, ist der mehrfach ausgezeichnete Musiker in Mandy’s Lounge in der Kirrberger Straße 7 in Homburg zu Gast. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Kinder kennen Conni, denn Conni zählt seit drei Jahrzehnten zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren, was rund 200 Conni-Bücher beweisen. Heute Abend, 8. Mai, 16 Uhr, kommt nun „Conni – Das Musical“ , aufgeführt vom Cocomico Theater, ins Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben. Es ist immer viel los beim Mitmachmusical, denn Conni hat viel Rückhalt, auch durch all ihre vielen Zuschauenden ab drei Jahren im Bürgerhaus. Die Cocomico-Conni-Musicals haben schon über 800.000 kleine und große Besucher begeistert. Karten: reservix.de.

Das Arme Kreative Theater zeigt am 8. und 9. Mai, 20 Uhr, in der Alten Post, Poststraße 2 in Pirmasens, nochmals Aufführungen von „Macbett“. In diesem Stück hat Eugène Ionesco, der bekannteste Vertreter des „Absurden Theaters“, seine Version von Shakespeares Tragödie „Macbeth“ auf die Bühne gebracht. Karten: ticket-regional.de.

High Desert Queen aus den USA ist in Neunkirchen zu erleben. Foto: High Desert Queen

Die sehr aktive Brasserie mit Bühnenraum, das Terminus in der Saarbrücker Bleichstraße 32, gibt dem offen transsexuellen Künstler Ryan Cassata für seinen Anti-Folk eine Bühne, heute, 8. Mai, 21 Uhr. Der Singer-Songwriter, Schauspieler, Performer und LGBTQ+-Aktivist kommt mit seinem Trio nach Saarbrücken. Karten an der Abendkasse.

Am 9. Mai, 21 Uhr, gehört die Bühne des Terminus in der Bleichstraße in Saarbrücken Astrachan . Benannt ist das Soloprojekt nach dem Indie-Rock-Musiker Ben Astrachan aus Chicago, der eine ganz eigene Mischung aus verträumtem Lofi-Folk-Rock spielt und der mit seinem selbstproduzierten Album „Cleaner than Clean“ ins Saarland kommt. Karten an der Abendkasse.

„Rockpoet“ ist eine beliebte Zuschreibung für den Sänger, Liedschreiber und auch Autor Heinz Rudolf Kunze . Im Jahr seines 70. Geburtstags stellt er auf einer Leserreise sein neues Buch „Gebrauchsgegenstand“ vor. Eine Chronik der Jahre 2019 bis 2025, politisch, aber auch mit Blick auf privates wie das kleine Glück im Alltag. Am 9. Mai, 20 Uhr, im Landauer Universum-Theater in der Königstraße 48. Karten: reservix.de.

Seit vielen Jahren zählt Diyar Dersim zu den wichtigen Stimmen der kurdischen Musikszene. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme verbindet er traditionelle Klänge aus seiner Heimat mit modernen musikalischen Elementen. In seinen Liedern thematisiert er Identität, Liebe, Sehnsucht und kulturelle Verbundenheit. Am 9. Mai, 20 Uhr, im Congress Centrum Saar, An der Saarlandhalle 1. Tickets gibt es nur bei med-tickets.com.

Die band Nautilus aus Japan kommt in die Kammgarn. Foto: Nautilus

In der Westpfalz, in Kaiserslautern, gehört der Samstag, 9. Mai, 20 Uhr, den jungen Wilden. Unter dem bekannten Label „No Music in K-Town“ spielen drei sehr unterschiedliche Bands im Cotton Club der Kammgarn. Die russischsprachige Punkrockband The Sunday All Stars Project stellt die Webseite der Kulturfabrik so vor: „Stell dir vor, Camus kommt auf ein Blink-182-Konzert, trinkt Wodka und wacht zwischen den blühenden Weinbergen der sonnigen Pfalz auf.“ Und es geht noch wilder weiter. Doch die Kammgarn-Seite stellt dankenswerterweise die drei Bands in je einem Musikvideo vor, die hier mehr sagen als 1000 Worte. Die weiteren Bands des Abends sind Eden Bleak und Gouge De . Karten: reservix.de.

Folkrock der alten Schule verspricht der Auftritt der Band The Strangers , am 9. Mai, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus in Hauenstein. Mit vier Musikern, drei Stimmen und zwei Gitarren. Inspiriert zeigt sich die junge Band aus dem Saarland und der Südwestpfalz bei ihrem Songwriting vom Folk-Sound der 1970er. Einflüsse durch den Sound der Eagles, von Neil Young oder auch Mark Knopfler lassen sich im Repertoire des Quartetts bei Balladen, Feel-Good-Folk-Songs und auch härteren Rockhymnen leicht ausmachen. Sängerin Isabell Krohn wurde vor kurzem mit dem Musikpreis des Regionalverbandes Saarbrücken ausgezeichnet. Der Eintritt ist wie immer bei „Kultur im Dorf“ frei, Spenden sind willkommen.

Nicht nur in Schlagerseligkeit schwelgt das Trio Respiro bei seinem Konzert im Kulturzentrum Alte Kirche Vinningen, am Sonntag, 10. Mai, 18 Uhr. Das Trio mit der ungewöhnlichen Besetzung, bestehend aus der Sängerin Ursula Herzel, dem Trompeter Bernd Jörg und dem Pianisten und Organisten Markus Meisenheimer nimmt das Publikum bei seinem Programm „Von Rosen, Tulpen und Kakteen“ mit Operettenmelodien, Film-Schlagern und berühmten Jazz-Standards von den wilden Zwanzigern bis zu den sechziger Jahren mit auf eine Reise, die von den „Pinien von Argentinien“ bis zum Mond führt. Das Publikum wird bestimmt viele Stücke im Programm der drei studierten Musizierenden mitsingen können. Kartenreservierungen über info@kulturzentrum-vinningen.de.

Markus Fuhser Foto: oho

Es hat eine kleine Tradition, dass die Jazz-Freunde Dahn ihre Konzertsaison mit einem Jazz-Frühshoppen mit „Offener Bühne“ beenden. Aktuell am 10. Mai, von 11 bis 15 Uhr. Bis in den Nachmittag hinein werden sich auf dieser Bühne vor dem Alten E-Werk Dahn musizierende Vereinsmitglieder ein Stelldichein mit Gastmusikern und Freunden geben. Für jeden interessierten Musiker, ob Amateur oder Profi, ist hier die Möglichkeit zum spontanen Mitmachen bei der Session gegeben. Zu den musikalischen Gästen gehören der Jazz-Chor und zwei Nachwuchs-Ensembles der Kreismusikschule Südwestpfalz und zudem die Rock-Bigband des OWG . Sollte das Wetter nicht mitspielen, verlegen die Jazz-Freunde das Event ins Alte E-Werk. Der Eintritt ist frei, für Speis und Trank ist gesorgt.

„Riffs, so groß wie Texas“, verspricht die Stoner & Hard Rock Band High Desert Queen bei ihrer „Riffs as Big as Texas Tour“ am 10. Mai, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. Das Quartett aus Austin/Texas ist bekannt für ihre energetischen Liveshows, der Sound ist beeinflusst von Band wie Clutch, ZZ Top und auch von der Musik Tom Waits. Support leistet bei diesem Konzert die Stoner Rock/Fuzz Rock-Band Wolf Prayer aus Rheinland-Pfalz. Karten: ticket-regional.de.

„Lieder, die ich geschrieben habe, anstatt aus dem Fenster zu springen“, so nennt Beslik seine neuste Soloplatte, die er mit seiner „Tour, die ich spiele, um meine Schulden abzubezahlen, um mir ein fettes Haus mit Garten kaufen zu können, um dann darin Depressionen zu haben“ vorstellt, am 10. Mai, 20 Uhr, im Kleinen Club der Saarbrücker Garage. Besliks musikalischer Stil hat sich von hartem Techno hin zu mehr melodischen und emotionalen Songs entwickelt. Er ist auch bekannt als Gründungsmitglied deutschen Hip-Hop/Rap-Kollektivs Boloboys bekannt. Karten: eventim.de.

Rock’n’Roll und Rockabilly müssen Musiker wohl sehr fit halten. Denn die im Z 1 gut bekannte Aschaffenburger Band Boppin’ B geht ins 41. Jahr ihres Bestehens. Immer noch derwischt Sänger Michi Bock unermüdlich über die Bühne und nutzt Didi Beck seinen Kontrabass für waghalsig-turnerische Kunststücke. Am 13. Mai, 20.30 Uhr, werden nicht nur Männer in ihren Vatertag hineinfeiern und das geht im Livemusik-Club Z1 in der Pirmasenser Landauer Straße mit Boppin’ B perfekt. Karten: pfalzshow.de.