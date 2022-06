Saarbrücken feiert erstmals ein Kultstadtfest: Vom 15. bis 17. Juli kann man Max Mutzke, Ben Becker, und Mia kann man kostenlos in der City erleben.

Die neue Großverstaltung namens Kulturstadtfest soll „ein wichtiger Impuls für die gesamte Region sein“, so OB Uwe Conradt. Damit werden Altstadtfest und Kulturmeilenfest gekoppelt. Max Mutzke und das Orchester des Saarländischen Staatstheaters werden samstags auf der Bühne vor dem Staatstheater auftreten. Der Schauspieler Ben Becker führt sein Stück „Ich, Judas“ in der Kirche St. Michael auf (Anmeldung nötig unter kultstadtfest.saarbruecken.de) Die Pop-Rock-Gruppe Mia aus Berlin rundet den Sonntagabend auf der Bühne vor dem Staatstheater ab.

Bühnen und Schauplätze über die gesamte Innenstadt verteilt

Während des Kultstadtfestes verwandeln sich die Faßstraße und die Straße Am Stadtgraben in eine Flaniermeile. Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Markt für Kunst, Design und Klòòres ein Warenangebot aus aller Welt. Von Freitag bis Sonntag treffen sich die deutsche und französische Liedermacherszene zum siebten Mal zum SR 2 Rendez-vous Chanson mit Gerd Heger im Innenhof der Stadtgalerie.

Neue Veranstaltungsorte

Zum ersten Mal wird auch die Seite jenseits der Alten Brücke bespielt: Das Historische Museum Saar lockt mit Waffen und Rüstungen aus der Ritterzeit. Im VHS-Zentrum warten musikalische Beiträge. Kunstinteressierte können in der Modernen Galerie am Mal- und Zeichenworkshop teilnehmen. Geschichte erleben kann man vor dem Museum für Vor- und Frühgeschichte mit der römischen Living-History-Gruppe „Legio Prima Germanica Augusta“. SR 2 Kulturradio präsentiert auf der Bühne am Schlossplatz den Stand-up-Comedian Quichotte, die energie- und musikgeladene Band 17 Hippies“aus Berlin und produziert im Schlosskeller die beliebte Buchsendung „Fragen an den Autor“. Die Hochschule für Musik Saar lädt zum Frühstück, das Staatstheater zum Theaterbrunch auf den Landwehrplatz ein.

Die Kinderwiese unterhalb des Staatstheaters bietet samstags und sonntags ein Familienprogramm. Kinder können sich sich vom Zirkus Zantac verzaubern lassen oder ihr Geschick beim Baseballspielen mit den River Bandits testen.

Unterhalb der Hochschule für Musik Saar bietet das Café Exodus jungen Bands die Möglichkeit, ihre Songs vor großem Publikum zu spielen. In der Türkenstraße spielen regionale und überegionale Bands. Das komplette Programm steht unter kultstadtfest.saarbruecken.de.