Für die neue Kulturministerin Katharina Binz war die Auftaktveranstaltung des Kultursommers Rheinland-Pfalz am Sonntag in der Zweibrücker Festhalle einer ihrer ersten offiziellen Auftritte. Die Grünen-Politikerin möchte den Zauber, den die Berufung in dieses Amt mit sich bringt auffangen, um der Kultur auf allen Ebenen wieder auf die Beine zu helfen. „Kunst und Kultur spielen eine wichtige Rolle, darum ist es eine der Hauptaufgaben im Ministerium, sie bestmöglich zu unterstützen und damit die Pandemie-Probleme aus dem Weg zu räumen.“ Zur Eröffnung – im Livestream verfolgbar – sprachen auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer und OB Marold Wosnitza.