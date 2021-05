Am 6. Juni wird in Zweibrücken der Kultursommer Rheinland-Pfalz mit einem 90-Minuten-Programm vor wenigen geladenen Gästen eröffnet. Wir verlosen Karten für das gleiche Programm am Vorabend, Samstag, 5. Juni, ebenfalls in der Zweibrücker Festhalle, für das Publikum zugelassen ist.

Weil bei der Kultursommer-Eröffnung wegen der aktuellen Corona-Regelungen nur ein sehr begrenzten Personenkreis in der Festhalle sein kann, wird das gleiche Programm zum Festivalmotto „Nordlichter“ am Vortag - Samstag, 5. Juni, 20 Uhr - für die Besucher aus Zweibrücken und Umgebung live zu hören und zu erleben sein, so das Zweibrücker Kulturamt. Die Karten werden aber nicht verkauft, sondern verlost. Dafür kann man sich bei RHEINPFALZ bewerben. Wer ein Ticket oder zwei Tickets möchte, muss sich bis Sonntagabend bei uns melden. Wer kein Glück hat: Das Programm wird mitgeschnitten und am Abend des 6. Juni gestreamt.

Der Superstar der Eröffnung ist Kadri Voorand (34) aus Estland. Die Sängerin, Pianistin und Komponistin bietet beeindruckende Klänge zwischen Jazz und nordischen Melodien Sie singt, sie pfeift, sie hechelt, sie behandelt ihre Stimme wie ein Instrument und trotzdem ist alles spannend, dafür sorgt allein schon ihre expressive Klavierbegleitung. Sie kommt mit den Bassisten Mihkel Mälgand (43), einem Landsmann, mit dem sie im Vorjahr ein Album einspielte, das zum besten Jazzalbum Estlands gekürt wurde - und Kadri Voorand zur besten Musikerin des Landes. Einen Vorgeschmack des Duos gibt es auf Youtube (live at Estonian National Opera).

Aus Dänemark kommt das Trio Body Rhythm Factory. Die drei Schlagwerker Peter Stavrum Nielsen, Sune Skuldbøl Vraa und Rune Thorsteinss entlocken selbst Alltagsgegenständen ungewöhnliche Musik und kombinieren diese Klangfarben mit Bodypercussion, Klavier und viel Schlagwerk. Zur Musik machen sie gerne Slapstick-Comedy und beziehen das Publikum kit ein. Zwei der drei Perkussionisten waren lange mit der international beliebten Percussion-Show „Stomp“ auf Tour und alle drei wurden bereits mehrfach ausgezeichnet.

Der Kabarettist Bernd Gieseking (62) ist seit eingen Jahren bereis mit seinem nordischen Programm „Finne dich selbst“ auf Tour. Mit seinen Eltern bricht er nach Finnland auf, um seinen Bruder, der sich in eine Finnin verliebt hat, in seiner neuen Heimat zu besuchen. Aber wer sind die Menschen dort? Verschrobene Einzelgänger? Trinkfest und sangestüchtig? Und warum sprechen die Finnen eine so verteufelt schwere Sprache? Giesekings humorvoller Crashkurs erzählt viel von Sauna, Elchen, Rentieren, Mücken und Seen. Über das Thema hat er auch ein Buch geschrieben „Finne dein Glück – Eine Spurensuche im Land der Mitternachtssonne“ (Fischer Taschenbuch, 304 Seiten, elf Euro) geschrieben, das am Mittwoch erschienen ist. Gut möglich, das er auch daraus etwas vorliest.

Die Auftritte der Künstler sind auf jeweils 30 Minuten beschränkt, wie das Kulturamt mitteilt.

So kommt man an die Karten

Wir verlosen 15 mal zwei Karten für die Kultursommereröffnung am Samstag, 5. Juni, 20 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle. Gespielt wird das gleiche 90-Minuten-Programm wie am Tag drauf, wenn Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kultusministerin Katharina Binz vor Ort sind. Die Karten kann man nirgendwo kaufen, man kann sie nur gewinnen! Bitte bis Sonntag, 30. Mai, 24 Uhr, eine E-Mail schicken mit dem Betreff „Kultursommer“ an: redzwe@rheinpfalz.de mit Namen, Adresse und Telefonnummer, und ob man eine oder zwei Karten möchte, alternativ alle Angaben auf den Anrufbeantworter sprechen: 06332/922147. Die Gewinner werden am Montag benachrichtigt.