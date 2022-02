Das Zweibrücker Kulturamt startet im März wieder mit den Kulturveranstaltungen der Saison 2021/2022, so wie sie geplant sind: Als Erstes kommt am 9. März das Kindermusical mit den Olchis in die Festhalle. Es folgen die Komödie „Die Tanzstunde“ (22. März), die Musikrevue „Basta e pasta“ (25. März) und das Kabarett Distel (26. März). Verschoben werden allerdings das Kabarett mit Rüdiger Hoffmann (vom 11. März auf den 18. Dezember) und die Operettengala (vom 5. März auf die Saison 2023/2024). Es gilt die 2G-Regel, außerdem die Maskenpflicht. Im Saal bleiben Abstände zwischen den Besuchern beziehungsweise Besuchergruppen. Wegen des mangelhaften Kartenverkaufs sind alle Kulturveranstaltungen in der Festhalle bis Ende Februar abgesagt beziehungsweise verschoben worden.