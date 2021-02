Als letzte Zweibrücker Kulturinstitution ist nun die Kulturgutstiftung Gehrlein-Fuchs ins Netz gegangen. Ihr Museum, das Mannlich-Haus, ist geschlossen, aber angesichts der Tatsache, dass die Stiftung dort nur vier Räume für ihre Schätze benutzt, bietet die Webseite mehr als ein Buch.

Sie wirkt immer ein bisschen verschlossen und elitär, die Zweibrücker Kulturgutstiftung Gehrlein-Fuchs. Was wohl mit dem sperrigen Namen zusammenhängt, schließlich geht es der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz genauso. Dabei haben beide stattliche Sammlungen und bieten interessante Ausstellungen. Man muss nur neugierig sein.

Doch die letzte Ausstellungseröffnung der Kulturgutstiftung Gehrlein-Fuchs war im Sommer 2017. Damals eröffnete sie im Mannlichhaus in der Herzogstraße 8 ihre neue Dauerausstellung zu den Molitors. Dort hatte Ludwig Alois Molitor (1817-1890) gewohnt, er war Richter und der erste Chronist Zweibrückens. Die Molitors kauften das Haus von der Schwiegertochter des Malers Johann Christian Mannlich. Mannlich und Molitor sind die wichtigen Namen, mit denen sich die Stiftung befasst. Jedem ist ein Kapital auf der Webseite gewidmet. In kurzen Zügen wird erzählt, was das Besondere dieser Familien war.

Natürlich sind die Gemälde und Zeichnungen von Johann Christian von Mannlich (1741-1922) der Glanzpunkt in der Sammlung der Kulturgutstiftung und folglich auch auf der Webseite. Alle sind leider nicht zu sehen, nur ein Dutzend aus dem umfangreichen Zyklus des Malers, der Ereignisse aus der Bibel und der Weltgeschichte umfasst, bei denen Vögel eine besondere Rolle spielten. So kann man Rabe und die Taube bewundern auf dem Gemälde der Arche Noah. Und den Raben, ohne den der römische Legionär seinen Kampf gegen den Gallier nicht gewonnen hätte. Diese beiden Gemälde gehören nicht unbedingt zu dem, was man gemeinhin von Mannlich kennt.

Mannlichs Arbeitgeber, Herzog Karl II. August war ein großer Vogelfreund, der sich eine stattliche Anzahl seltener Vögel zugelegt hatte, die Mannlich aus unmittelbarer Nähe ansehen konnte. Deshalb ist das Gefieder auf seinen Vogel-Gouachen so ungewöhnlich präzise und detailreich. Und man lernt Vögel kennen, von denen man noch nie etwas gehört hat wie den Gänsesäger. Die Fotos auf der Webseite sind schön groß und machen neugierig auf mehr. Werke von Mannlichs Schülern werden unter dem Kapitel Lithografie gezeigt.

Das zweite große Fenster zur Geschichte Zweibrückens, das die Kulturgutstiftung bietet, ist die Herzogszeit im 18. Jahrhundert unter Christian IV., Karl II. August und Max Joseph. Diese drei Regenten und Dienstherren Mannlichs stehen für das nach Frankreich orientierte deutsche Fürstentum, das zur „Wiege der Könige“ eines großen deutschen Territorialstaates wird. Die Gemälde der Herzöge dürfen da nicht fehlen.

Hinweise zu der an Geschichte interessierten Zweibrückerin Emmy Gerhlein-Fuchs (1905-1980), die ihre Stiftung vor 35 Jahre gründete, fehlen ebenso wenig wie Links zu Videos im Netz zum Haus und zur Sammlung, so dass die Webseite durchaus die bis heute fehlende Broschüre zur Sammlung der Stiftung ersetzt.