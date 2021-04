Abstand und damit eine gewisse Leere in den Hallen ist eine der Bedingungen, dass Konzerte und andere Kulturveranstaltungen in der Corona-Zeit überhaupt stattfinden können. Das führt in unserer Region dazu, dass immer mehr Veranstalter nun Tische und Stühle aufstellen. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Die Saarbrücker Garage hat sie, die Neunkircher Gebläsehalle, die Kammgarn in Kaiserslautern auch: Statt der jahrzehntelang üblichen Sitzreihen werden die Konzertbesucher nun an Tischen und Stühlen platziert. Das ist der neue Trend.

Was in Paris als Café-Théâtre seit den 60er Jahren üblich und in Berlin bei Kleinkunst und Kabarett seit den 80er Jahren ein Konzept unter vielen ist (im Tipi am Kanzleramt, in der Bar jeder Vernunft, in der Berliner Kabarettanstalt, in den Jazz-, Chanson- und Literaturkneipen, Dinner-Shows im Zelt) erfasst nun immer mehr deutsche Städte.

Kunst zwischen den Gängen

Seit zehn Jahren bereits gibt es in Saarbrücken „Kunz Theater“, eine Dinner-Show. Das Publikum sitzt an Tischen im Spiegelpalais. Das Wichtige dabei ist eher das Essen, das Menu. Dazu kommen zwischen den Gängen Show, Tanz, Slapstick, Varieté und Klamauk. Das ist nicht billig: 80 bis 149 Euro pro Person ist der Grundpreis ohne Getränke. Ebenfalls seit etwa zehn Jahren gibt es im Saarland das Krimidinner, wo zwischen den Gängen ein Kriminalfall gelöst wird. Mit 85 bis 90 Euro ist man dabei. Wieder steht das Essen im Mittelpunkt.

Rockmusik am feinen Tisch hören

Am weitesten in diese Richtung geht die neue Konzertreihe „Rock ’n’ Eat“ in der Saarbrücker Garage. Da sitzt man nicht nur an Tischen (Zweier- bis Zehnergruppen) mit feiner weißer Tischdecke und Teelichtern, am Hallenrand stehen noch Ohrensesseln und Stehlampen. Die Bühne ist in der Mitte platziert, die Tische stehen drum herum. Dazu gibt es Rockmusik, was für die Musiker wie für die Fans gewöhnungsbedürftig ist. Mit 30 Euro für Musik und Essen zusammen sind die Preise moderat. „Es ist wichtig, die Bude voll zu kriegen, damit überhaupt was passiert“, sagt Geschäftsführer Heiko Renno von Saarevent. Beim ersten Konzert am vergangenen Wochenende gab es jedenfalls noch freie Plätze.

Die Kammgarn in Kaiserslautern, die eher Beistelltische als Esstische hat und die Besucher in Wohnzimmersessel ins Kasino setzt, beginnt morgen, Donnerstag, mit ihrer neuen Tischkultur unter dem Label Wohnzimmerkonzerte. Sie kosten nur den normalen Eintritt, Getränke und Snacks werden angeboten, sind aber nicht im Eintritt enthalten. Die ersten Wohnzimmerkonzerte sind schon ausgebucht.

Zweibrücken und Pirmasens bleiben bei den Sitzreihen

Tischkonzerte mit Wohlfühlatmosphäre gibt es h in Zweibrücken schon länger. Im Oktober 2013 lockte man erstmals in die Festhalle mit Tischen, Kaffee und Kuchen Das seit 2009 in der Pirmasenser Festhalle und vorher schon im Foyer des Saarbrücker Staatstheaters erprobte Konzept des Kaffeenachmittags mit typischer Wiener Kaffeehausmusik und einem Streicher-Ensemble wurde nach Zweibrücken geholt - und war sofort ausverkauft .

„Wir haben Formate, in denen wir Rundtische anbieten wie beim Kaffeehausnachmittag mit Livemusik“, sagt der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble, „ansonsten ist das für uns kein Thema, wir haben das schlicht und ergreifend nicht so geplant für die normalen Konzerte in der neuen Saison.“

Man könne zwar auch bei anderen Veranstaltungen Tische in die Zweibrücker Festhalle stellen, so Huble. Er sieht da aber ein logistisches Problem: „Angenommen, man hat Zehnertische. Im Moment dürfen zehn Personen aus zwei Haushalten zusammensitzen. Wenn sich aber nur vier Personen aus zwei Haushalten finden, müssen dann die anderen sechs Stühle leer bleiben?“

Die neue Gemütlichkeit

Die Situation in der Zweibrücker Festhalle und auch in der Pirmasenser Festhalle oder dem Kuppelsaal der Alten Post in Pirmasens – renovierter Altbau mit viel Holz, viel Weiß und Atmosphäre – sieht jedoch im Normalbetrieb (mit Sitzreihen) anders aus als in schmucklosen Hallen wie der Garage mit ihren schwarzen Wänden. „Wenn in eine Halle 1000 Leute passen und man darf jetzt 200 Leute reinlassen, dann sehen die 200 sehr verloren aus, wenn sie an Tischen sitzen, sehen sie weniger verloren aus“, meint Huble.

Wenn die Kammgarn noch einen Schritt weitergeht in Sache Gemütlichkeit und Wohnzimmersessel in die Konzerthalle stellt, sei das „schön und gut“, aber auch mit dem Brandschutz nicht so einfach, weiß Huble.

Das Zweibrücker Konzept ohne Tische kommt jedenfalls an. Der Vorverkauf für die im November startende Saison läuft gut, so Huble. „Die Leute sind zwar vorsichtig, aber ein gewisser kultureller Hunger ist durchaus zu verspüren.“

Auch in Pirmasens gibt es keine Pläne für Veranstaltungen an Tischen, so Sonja Mäß vom Pirmasenser Kulturamt. „Für diese Spielzeit ist das Kulinarische ausgesetzt. Außerdem: Es können aktuell 300 Besucher in die Pirmasenser Festhalle, bei Tischen nur 200“, erklärt Mäß. „Bei klassischen Konzert, bei Oper oder Operetten kann ich mir auch keine Tische vorstellen, da will ich mich auf die Musik konzentrieren. Vielleicht muss man zwischendurch aber umdenken“, gibt sie zu bedenken.