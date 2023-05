Von Patrick Göbel

Blieskastels Bürgermeister Hertzler (SPD) hat gestern die Kulturamtsleiterin Sandy Will abgesetzt. Die Stelle soll unbesetzt bleiben. Das berichtete die Erste Beigeordnete Lisa Becker (Grüne) der RHEINPFALZ am Dienstagnachmittag. Will, die das Kulturamt seit vier Jahren leitete, soll ins Bauamt versetzt werden. Einen Grund für die Versetzung könne sie nicht erkennen, sagte Becker. Die Pressestelle der Stadt Blieskastel und Sandy Will waren am Dienstagnachmittag nicht mehr zu erreichen.