Kultur zu Hause: Die alten Haudegen hört er gern: Von Deep Purple bis hin zu Whitesnake darf in seiner CD- und Schallplattensammlung nichts fehlen. Der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble (57) bewundert Gitarristen. Das hat einen Hintergrund.

Von Patrick Göbel

„Ich habe jeden Tag die Gitarre in der Hand“, erzählt Thilo Huble. Nach Dienstschluss macht er Improvisationsübungen oder spielt Stücke nach. Hauptsache die Finger glühen lassen – das braucht er auch, wenn er mit seiner Coverband Changes wieder Auftritte hat. Die besteht seit über 30 Jahren.

Viel Auswahl hat er – bei einer Sammlung von 16 akustischen sowie E-Gitarren ist für jeden Stil das passende Instrument dabei. Gelernt hat er früher klassische Gitarre. Doch auch wegen der Band steht mittlerweile Rock und Pop bei ihm im Vordergrund. Manchmal spielt er Songs von Youtube nach. „Da hat man immer was zu tun.“

Seine Lust auf Musik wurde durch Deep Purple angeheizt. „Mit der Band bin ich groß geworden“, erzählt der Kulturamtsleiter. Von Deep Purple ist auch seine aktuellste CD-Errungenschaft: Ihr jüngstes, im Sommer 2020 erschienenes Album „Whoosh!“

Zwei gegensätzliche Jahre

Man merkt Huble seine Leidenschaft für die Musik deutlich an. Als der Begriff Corona noch keinem was sagte, war er am Wochenende fast immer unterwegs – entweder bei Kulturveranstaltungen oder eigenen Auftritten mit seiner Coverband. „Da hat man irgendwann, so am Ende des Sommers, das Gefühl: Es ist jetzt echt gut, dass es weniger wird. Man freut sich drauf, mal einen Tag zuhause zu sein.“ Das hat sich im letzten Sommer komplett umgekehrt. „Da ist man fast immer nur daheim und hat dann wieder Lust auf was anderes.“ Zwei extrem gegensätzliche Jahre also. „Das ist eine Erfahrung, die war komplett ambivalent im Vergleich zum normalen Alltag.“

In diesem ruhigen Sommer im letzten Jahr suchte sich Thilo Huble wie so viele andere neue Beschäftigungen. Da hat man plötzlich Zeit für Dinge, die sonst liegenbleiben oder die man vor sich herschiebt. „Ich hab relativ viel am Haus gemacht – die Terrasse neu angelegt, Sanierungsmaßnahmen. Und im Garten gibt’s immer was zu tun.“

Literarisch können es viele Biografien sein, nur ganz selten kommen bei ihm Romane auf den Tisch. Während der Corona-Zeit hat er eine ganz spezielle Umkehrung erlebt, berichtet er. Viele Musikerbiografien hat er schon verschlungen, aber auch Biografien von Politikern. Generell hält es ihn nur schwer auf der Couch: „Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich zwei Stunden hinsetzt und ein Buch liest. Dann setze ich mich lieber hin und mache Improvisationsübungen.“

Humor mit Spiegelfunktion

Abseits der Biografien liest er momentan ein humoristisches Buch: „Und erlöse uns von den Blöden“ von Monika Gruber. Der gesellschaftskritische Inhalt, verknüpft mit humorvollen Einlagen gefällt Huble sehr gut daran. Darauf gestoßen ist er, weil es in der Spiegel-Bestsellerliste steht. „Es ist eine Art unterhaltsame Reise durch die Gegenwart: Corona, Wutbürger, Weltverbesserer. Das Buch hat eine schöne Spiegelfunktion.“

Filmisch hat er, bis sie abgesetzt wurde, einer Serie die Treue gehalten: der „Lindenstraße“. Die Umsetzungen der verschiedenen zeitgemäßen Themen fand er unter anderem so spannend. Das findet sich auch im „Tatort“ wieder. Am Abend vor dem Gespräch mit der RHEINPFALZ hat er eine Folge des Kölner Tatorts in der ARD gesehen. Grundsätzlich mag er auch Serien, deren Handlung immer weiter fortgeführt wird. „Das ist ja beim ,Tatort’ nicht der Fall.“ Was für Thilo Huble aber gar nicht geht: Ewige Unterbrechungen durch Werbung bei den privaten Sendern. „Dann streame ich die Filme und Serien lieber, als dass ich sie mir im Originalprogramm angucke.“ Dafür hat er Amazon Prime.

Infos

Deep Purple: „Whoosh!“ (2020), CD, 13 Songs, 52 Minuten, 16,56 Euro.