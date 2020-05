Homburger Kulturamt greift Ticket-Idee auf Das Homburger Kulturamt hat sich aufgrund der unklaren Lage in der Corona-Krise entschieden, Termine bis Ende Juni abzusagen oder zu verschieben – wie schon die Theaterstücke „Harold und Maude“ am 19. März oder „Die Therapie“ am 7. Mai.

Dabei greift das Amt die Idee von Ticktetinhabern auf, den Eintrittspreis an die Künstler zu spenden. Also: entweder Geld zurück oder spenden. „Die angeschriebenen Personen sollen sich schnellstmöglich zurückmelden und uns mitteilen, wie sie sich entscheiden. Jeder Cent, auf den sie verzichten, wird als Spende an die Künstler weitergeleitet“, verspricht Susanne Niklas, Abteilungsleiterin für Kultur und Tourismus.