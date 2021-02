Das Kultur- und Verkehrsamt erinnert an den Bewerbungsschluss 28. Februar für das Zweibrücker Stadtfest 2021. Zwar wird im Hinblick auf die Corona-Pandemie eine endgültige Entscheidung, ob das Stadtfest 2021 tatsächlich stattfinden kann, erst im April/Mai getroffen werden. Bis dahin laufen jedoch die Planungen im üblichen Umfang weiter. Das Kultur- und Verkehrsamt hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass es bei einem Ausfall des Stadtfestes alternative Open-Air-Veranstaltungsformate in Zweibrücken geben wird. Sie müssten dann an die jeweilige Corona-Lage angepasst werden. Bewerbungen für das Stadtfest sind zu richten an feste@zweibruecken.de. Das Bewerbungsformular ist online hinterlegt unter: www.zweibruecken.de/de/kultur-tourismus/kultur-erleben/feste-und-veranstaltungen/stadtfest/