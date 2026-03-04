Zum Internationalen Frauentag, 8. März, gibt es einige besondere Veranstaltungen in der Region.

Waldfischbach-Burgalben: Im Bürgerhaus beginnt um 18.30 Uhr ein Sektempfang und um 19.30 Uhr die Comedy-Revue des Frauentrios „Sekt and the City“. Ein Happening mit stimmgewaltigen Liedern, schrillen Kostümwechseln, skurrilen Rollenspielen, bestechenden Tanzeinlagen, viel Mumm und viel Sekt wird versprochen, wenn sich da drei beste Freundinnen in den besten Jahren treffen. Sie sprechen über Figuren und Frisuren, über Berichte in „Gala“ und „Bunte“ und betrachten sich: „Es ist sauteuer, so billig auszusehen!“ Karten: reservix.de.

Homburg: Um 18 Uhr tritt der gemischte Saarbrücker Damenchor unter Leitung von Amei Scheib im Saalbau, Obere Allee 1, auf. Dazu spielen die Pianistin Marina Kavtaradze und die Flötistin Christine Hüls. Lieder und Texte aus Frankreich, Deutschland und Georgien stehen aus dem Programm, im Sinne der Städtepartnerschaft zwischen Homburg und La Baule (Frankreich) und den Partnerschaften des Saarpfalz-Gymnasiums Homburg mit Schulen in La Baule und Tibilissi (Georgien). Karten: Abendkasse, Reservierung: karten@ gemischer-saarbruecker-damenchor.de.