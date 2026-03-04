Zum Internationalen Frauentag, 8. März, gibt es einige besondere Veranstaltungen in der Region.
Waldfischbach-Burgalben: Im Bürgerhaus beginnt um 18.30 Uhr ein Sektempfang und um 19.30 Uhr die Comedy-Revue des Frauentrios „Sekt and the City“. Ein Happening mit stimmgewaltigen Liedern, schrillen Kostümwechseln, skurrilen Rollenspielen, bestechenden Tanzeinlagen, viel Mumm und viel Sekt wird versprochen, wenn sich da drei beste Freundinnen in den besten Jahren treffen. Sie sprechen über Figuren und Frisuren, über Berichte in „Gala“ und „Bunte“ und betrachten sich: „Es ist sauteuer, so billig auszusehen!“ Karten: reservix.de.
Homburg: Um 18 Uhr tritt der gemischte Saarbrücker Damenchor unter Leitung von Amei Scheib im Saalbau, Obere Allee 1, auf. Dazu spielen die Pianistin Marina Kavtaradze und die Flötistin Christine Hüls. Lieder und Texte aus Frankreich, Deutschland und Georgien stehen aus dem Programm, im Sinne der Städtepartnerschaft zwischen Homburg und La Baule (Frankreich) und den Partnerschaften des Saarpfalz-Gymnasiums Homburg mit Schulen in La Baule und Tibilissi (Georgien). Karten: Abendkasse, Reservierung: karten@ gemischer-saarbruecker-damenchor.de.
St. Ingbert: Das Konzert um 18 Uhr in der Stadthalle unter dem Motto„Legends and Voices - Starke Frauen unserer Zeit“ bietet Sängerinnen und Musikerinnen, die die größten Songs weiblicher Legenden neu zum Leben erwecken. Da geht es um Pop- und Rocksongs, Chansons und Melodien aus Oper und Musical. Auf der Bühne erklingen Hits von Tina Turner, Edith Piaf, Lady Gaga, Adele und vielen mehr, interpretiert mit Energie, Leidenschaft und Ausdruckskraft. Die künstlerische Leitung hat Sue Lehmann, die mit der Kulturabteilung der Stadt St. Ingbert das Programm und elf Sängerinnen (darunter Maria Mastrantonio und Ingrid Schwarz) ausgewählt hat, um die Einmaligkeit und Vielfalt des Abends zu garantieren. Karten: reservix.de.