Als Mitglied der Zweibrücker Rockband Revengers ist Charly Fottner vor allem für Klänge der härteren Sorte bekannt. Im Privatleben hört der Rocker Musik jedoch differenzierter. Gerne lässt er sich von einer „American Beauty“ verzaubern.

Charly Fottner nutzt die Zeit der sozialen Distanzierung, um als Musiker in Form zu bleiben. „Als Gitarrist schaue und höre ich mir zuhause viele Sachen an, wo ich für mich ein bisschen was lernen kann. Zum Beispiel auf Youtube. So habe ich auch was zu tun“, berichtet der Revenger aus seinem Alltag.

„Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mir schon seit Ewigkeiten kein Album mehr richtig angehört habe. Zum Beispiel etwas Neues oder etwas, was derzeit aktuell wäre. Aus dem Rockbereich zum Beispiel. Ich schaue mir dafür im Moment Konzerte von Steve Vai an. Ich habe da eine DVD ,Live at the Astoria in London’. Das ist aber eher eine Empfehlung für Leute, die selber Gitarre spielen“, vermutet der 68-Jährige.

Zimmer und Newman

„Vorwiegend höre ich mir derzeit Filmmusik an“, erstaunt der Rockmusiker. „Zum Beispiel Hans Zimmer. Da gibt es das Konzert ,Live in Prague’. Das gibt es auf CD und als Film. Zum Entspannen höre ich Musik von Thomas Newman, zum Beispiel ,American Beauty’. Das ist schon ein älterer Film. Er hat auch die Musik zu ,Passengers’ gemacht. Es gibt jede Menge an Filmmusik von Thomas Newman, da kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Grundsätzlich hat seine Musik meines Erachtens ein bisschen was Meditatives.“

Schlichte Schönheit

Fottner fallen dann doch noch weitere Kompositionen von Thomas Newman ein. „Er hat ,The Green Mile’ gemacht, ,Der Duft der Frauen’, den ,Pferdeflüsterer’, und dann gibt es noch ,Road to Perdition’. Er hätte eigentlich schon längst einen Oscar zugute gehabt. Er ist fast jedes Jahr nominiert.“

Um den von Fottner so Gelobten schmackhaft zu machen, empfehle sich der Soundtrack von „American Beauty“. Der 1999 von Sam Mendes gedrehte Film wurde ein Jahr später mit acht Oscars ausgezeichnet. Kevin Spacey brilliert hier in der Rolle eines Scheiternden in der Midlife Crisis, der Mena Suvari in der Rolle der Angela verfällt. Das dazugehörige Filmplakat, das Suvari im verdeckten Akt auf Rosen gebettet zeigt, ist heute fotografische ikonische Kunst, tausendfach nachgeahmt. Die Musik zum Film ist schlicht. Ein Xylophon prägt Klangfolgen. Manchmal klingt sie wie ein spielerischer Walzer. Irgendwann verkehrt sich die Leichtigkeit in stille, aber deutlich hörbare Melancholie, die eine dunkle Vorahnung entfaltet.

In Sachen Film entpuppt sich Fottner als Fan von Klassikern. „The Verdict“, aus dem Jahr 1983 mit Paul Newman nennt er als einen seiner Lieblinge. „Alte Filme haben schon was. Der hier ist nicht so nervös, von den Schnitten her.“

Serie „Goliath“

Außerdem empfiehlt Fottner die Serie „Goliath“, die auf Amazon Prime zu sehen ist. Hier spielt Billy Bob Thornton einen Anwalt. „Goliath“ beruht auf einer Idee von David E. Kelley und Jonathan Shapiro. Kelley hat sich einst die beliebten Anwaltsserien „Ally McBeal“ und „Boston Legal“ ausgedacht.

„Aktuell aus dem Kino empfehle ich ,The Joker’. Wobei ich nicht weiß, ob der Film derzeit so gut ist fürs Gemüt. Der geht schon ans Eingemachte. Joaquin Phoenix spielt das hervorragend“, schmunzelt Fottner. Für Actionfilm-Fans sei noch „Alita: Battle Angel“ interessant, „von der Optik her Wahnsinn. Oder man kann sich wieder die alten ,Star Wars’-Filme angucken. Die neuen sind eher Geschmackssache.“

Info

Thomas Newman,: „American Beauty“, zwölf Titel, 47 Minuten, etwa acht Euro.