Elias aus Klasse 4a der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken hat beim Wettbewerb „Kinder malen für Kinder“ unter dem Motto „Meine schönste Milchkuh“ gewonnen. Ausgeschrieben wird der Malwettbewerb von der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz/Saar (Milag) in beiden Bundesländern. „Wir beziehen auch Schulmilch. Da dachten wir, dass das gut passt“, sagt Petra Zimmer, die Klassenlehrerin der 4a. Diese hatte 55 Bilder eingereicht. Elias hat mit seinem Gemälde einer braun-weiß gefleckten Kuh einen von fünf Gewinnen für Rheinland-Pfalz und das Saarland nach Zweibrücken geholt. „Ich habe die Kuh Vaticin genannt“, sagt er: „Das ist kongolesisch für ,Gewinnerin’.“ Der Preis bestand in einem Frühstück für die gesamte Pestalozzischule, zubereitet und geliefert von der Bäckerei Knauber.