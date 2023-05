Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 2. Oktober geht’s los: Ausnahmsweise an einem Freitagabend empfängt Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken zum Saisonauftakt um 19.30 Uhr in der heimischen Eishalle die „Mad Dogs“ Mannheim. Die weiteren „Hornets“-Heimspiele steigen wie gewohnt sonntagsabends um 19 Uhr.

Nach dem am Mittwochabend veröffentlichten Spielplan steht nur eine Woche später das nächste „Heimspiel gegen die Stuttgart „Rebels“ an. Dazwischen geht’s