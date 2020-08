Um den Bebauungsplan „Flugplatz Nord-West – An der Steinhauser Straße“ geht es am Dienstag ab 17 Uhr bei der Versammlung des Zweckverbands Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) im Ratssaal der Stadtverwaltung. Hintergrund ist, dass sie Firma Kubota ihr Werksgelände erweitern möchte.

Wie mehrfach berichtet, ist der Bebauungsplan erforderlich, um die planungsrechtlichen Grundlagen für die Erweiterung zu schaffen. Da sich das künftige Werksgelände bis in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Zweibrücken erstreckt, wird parallel das Verfahren „Gewerbegebiet zwischen Steinhauser Straße und A 8“ betrieben. In der Sitzung am Dienstag geht es um die eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange.

Weiterer Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil ist der Beteiligungsbericht 2018. Der Zef legt hier den schriftlichen Bericht über wirtschaftliche Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen im Haushaltsjahr 2028 vor.