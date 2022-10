Die Belegschaft der Kubota-Baumaschinenfabrik feierte am Dienstag die Montage der 200.000 im Werk an der Steinhauser Straße gefertigten Maschine: eines Kompaktbaggers der Drei-Tonnen-Klasse, eines KX030-4. Ein Kunde in Großbritannien darf sich auf das Produkt „Made in Zweibrücken“ freuen. Trotz der allgemeinen Besorgnis, wie sich die Weltwirtschaft, insbesondere die Bauwirtschaft, angesichts des anhaltenden Energie-Preis-Schocks, Inflation, steigender Zinsen und sich neu sortierender Lieferantenbeziehungen entwickeln wird, blicke man bei Kubota zuversichtlich dem Kommenden entgegen, sagte Toshitaka Matsuo am Dienstag. Der 50-jährige Japaner ist seit März Werksschef, folgte auf den fünf Jahre in Zweibrücken wirkenden Mikio Tagushi. Der drittgrößte Industrie-Arbeitgeber der Stadt nach Tadano-Demag und John Deere legt ein rasantes Tempo hin. Vergingen bis zur Auslieferung der 100.000 Maschinen in Zweibrücken 24 Jahre, brauchte man für die nächsten 100.000 nur neun Jahre. Seit 1989 gibt es das damals auf die „grüne Wiese“ gebaute Zweibrücker Werk.