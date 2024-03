Sparkassen sind dem Gemeinwohl verpflichtet und die Bargeldversorgung dient dem Gemeinwohl. Wie die weiterhin sichergestellt werden soll, verrät der Südwestpfalz-Sparkassenchef Peter Kuntz.

Die Zweibrücker SPD soll sich stärker für den Erhalt des Tadano-Werks einsetzen. Das fordert die SPD aus der Verbandsgemeinde. „Es kann nicht sein, dass sich die CDU da profiliert als Arbeitnehmervertreter“, sagt ihr Spitzenkandidat.

Nach drei Jahrzehnten ist das traditionsreiche Zweibrücker Motorradgeschäft Zweirad-Center Rauch jetzt Geschichte.

Mit einem Messer in der Hand hat ein Unbekannter am Samstagabend in Zweibrücken das Tierfuttergeschäft „Fressnapf“ überfallen und 4000 Euro erbeutet.

Zwei Wochen lang haben in Zweibrücken die Busfahrer gestreikt. Am Montag nehmen sie die Arbeit wieder auf wie gewohnt. Wir haben uns nach Schulschluss beim Hofenfels-Gymnasium umgehört, wie Schüler und Eltern damit umgegangen sind.

Kehren Sie samstags noch die Straße? Das ist ein Thema, über das der „Sepp vom Hallplatz“ sich so seine Gedanken macht.

Seit knapp einem Jahr hat Rimschweiler am Ortseingang einen Fahrbahnteiler, über den sich die Kritiker heftig ärgern. FCK-Fans nehmen ihn jetzt auf andere Art auf die Schippe.

Ein Pirmasenser klagt gegen Biontech. Weil er seit einer Corona-Impfung unter schweren Gesundheitsschäden leide, fordert er mindestens 150.000 Euro Schmerzensgeld.

Der Ausbau der Herschberger Kita Vogelnest steht in den Startlöchern. Einen Teil der Bauzeit sollen die Kinder in einem Nachbargebäude verbringen.

In diesem Jahr sollen sechs Bushaltestellen in Pirmasens behindertengerecht umgebaut werden. Bürgermeister Michael Maas schätzt die Kosten für die Haltepunkte auf 550.000 Euro.

96 Sportler, die im vergangenen Jahr Herausragendes geleistet haben, und sieben Ehrenamtliche, die sich seit vielen Jahren in Vereinen engagieren, hat der Landkreis Südwestpfalz am Freitagabend in Hauenstein ausgezeichnet.