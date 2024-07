RHEINPFALZ-Leser Richard Urbany kritisiert die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in der Schlachthofstraße. Vor allem Arbeitnehmer ständen deshalb oft vor verschlossenem Tor. Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) ist anderer Meinung.

„Der Wertstoffhof ist eine feine Sache, um Dinge loszuwerden, die man nicht in die Mülltonne werfen will oder nicht hineinbekommt. Seit neuestem ist es aber kaum noch möglich, dort ein geöffnetes Tor anzutreffen“, schreibt Urbany an die RHEINPFALZ. Es sei montags geschlossen, dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 15 Uhr geöffnet – für Urbany ist das ein Unding: „Die wenigsten, die im Berufsleben stehen, sind vor 17 Uhr zu Hause. Das heißt, sie haben außer samstags keine Möglichkeit, ihren Abfall dorthin zu bringen.“ Und was dann samstags auf dem Wertstoffhof für ein Treiben herrsche, sei einerseits sehr ärgerlich, andererseits „aber nicht vermeidbar, da es sonst keine Ausweichmöglichkeit gibt“, kritisiert der Leser.

Der UBZ schreibt auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass die Besucher die Öffnungszeiten gut annehmen würden. Mit wenigen Ausnahmen gebe es „durchweg positive Rückmeldungen von den Anlieferern“. Der Wertstoffhof ist laut UBZ sowohl unter der Woche morgens sowie an Samstagen gut besucht, die beiden Mitarbeiter hätten alle Hände voll zu tun. Nicht eingegangen ist der UBZ auf die von Urbany ins Spiel gebrachte Idee, den Wertstoffhof zumindest einmal in der Woche bis 19 Uhr zu öffnen.