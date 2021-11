Von Samstag, 27. November, bis zum 19. Dezember wird in der Blieskasteler Altstadt erstmals ein Krippenweg in verschiedenen Schaufenstern ausgestellt. Der Rundgang vom und zum Luitpoldplatz führt durch die Kardinal-Wendel-Straße zum Schlossberg sowie durch die Zweibrücker- und die Von-der-Leyen-Straße. Die ausgestellten gut 15 Krippen wurden von Privatleuten und Künstlern der Kreisvolkshochschule Saarpfalz angefertigt. Zur Eröffnung lädt Organisator Werner Wandel für den Auftaktsamstag, 18 Uhr, zu einem geführten Rundgang ein. Beginnend am Luitpoldplatz 1, stellt Werner Wandel unterwegs alle ausgestellten Krippen vor.