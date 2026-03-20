Sie singen, stellen blutige Kurzgeschichten nach, und bringen sich gegenseitig um – zum Glück nur auf der Bühne.

Autor Wolfgang Ohler und Alice Kinzinger sorgen mit „Corpus Delicti“ im vollbesetzten Hengstbacher Dorfgemeinschaftshaus für Überraschungen und eine Premiere. Für Kinzinger ändert Ohler sogar spontan eine seiner Geschichten.

Am Ende weiß man gar nicht mehr, wer von den beiden jetzt wie oft gestorben ist. Das ist aber auch egal. Was zählt ist, dass sie ihre Tode nur vortäuschen. Der pensionierte Zweibrücker Strafrichter und Autor Wolfgang Ohler sackt nach hinten, nachdem er im Kurzkrimi „Feuer und Wasser“ den von Kinzinger vergifteten Wein getrunken hat. Kinzinger wird in der Geschichte zu Angelina, die feuerrotes Haar hat. Weil Ohlers Partnerin aber blond ist, liest er stattdessen immer „feuerblondes Haar“ – so passt es trotzdem zum Titel der Geschichte.

Hitziger Schlagabtausch

Zwischen Ohler und Kinzinger entbrennt bei der szenischen Lesung manchmal ein hitziger Schlagabtausch, wenn sie in ihre Rollen schlüpfen. Sie lesen nicht nur, sie verkörpern die Charaktere mit Gestik, Mimik oder ihren Stimmen. Besonders eine Geste hat es Ohler angetan: ihnen ein Glas Wein einzuschenken, das nicht nur zu „Feuer und Wasser“, sondern auch zur Geschichte „Wildschwein in Burgunder“ passt, in der eine Metzgerin ihren Mann umbringt und seine Leiche in einer Tiefkühltruhe parkt. Aber ein Glas Wein muss auch auf der Bühne sein. „Deshalb lese ich die Geschichte so gerne“, meint Ohler augenzwinkernd.

Der Förderverein des Hengstbacher Dorfgemeinschaftshauses hat dort noch nie eine Lesung organisiert. Und so überzieht das mörderische Duo den Raum mit einer blutigen Spur. Der Verein hat im Januar angefangen, alles zu planen. Dahinter steckt viel Arbeit – aber die hat sich gelohnt.

Spannend und humorvoll

Ohler und Kinzinger machen’s nicht nur spannend, sondern auch immer mit einer Prise Humor. Sie wollen einen „Tatort Hengstbach“ erschaffen. Das gelingt ihnen. Zusammen lesen sie zum zweiten Mal. Szenische Lesungen macht er schon seit Jahrzehnten, erzählt er. Denn: „Eine Lesung ist verhältnismäßig statisch.“ Wenn man das Gelesene spielt, ist da schon mehr Action drin. Die Geschichten haben sie zusammen ausgesucht. „Wir haben uns Gott sei Dank so einigen können, dass zwei Texte dabei sind, bei denen man Rotwein trinkt“, sagt Ohler.

Bei „Corpus Delicti“ bricht ein Mann in ein Haus ein, vergeht sich an Sexpuppe Vanessa und trinkt eine Flasche edlen Rothschild-Wein von 1941 aus. Diese erste Geschichte liest Ohler allein, „damit Sie sich an mich gewöhnen“, scherzt er. Es kommt, wie es kommen muss: „Die Sexpuppe liegt neben der Leiche und schrumpft“, liest er. Dem Opfer wurde mit der Weinflasche der Schädel eingeschlagen. Als die ermittelnden Polizisten einen weiteren Rothschild-Wein finden und leeren, hickst und lallt Ohler.

Krimiwitz und Krimigedicht

Anregungen zum Schreiben findet er auch in seiner damaligen Arbeit als Strafrichter, erzählt Ohler. „Man begegnet einer ganzen Menge Leute, die man sonst nie getroffen hätte.“ Als er Vorsitzender bei einer Verhandlung um einen Autodieb war, ließ er sich dessen Geschichte erzählen – und offenbarte dann seine Version. Der Angeklagte, dem Ohler acht Monate Gefängnis gegeben hatte, sagte: „Ich nehme das Urteil an – Ihre Geschichte ist viel besser als meine.“ Die Leute lachen. Es ist die Mischung aus Spannung, wahlweise fließendem Blut oder Wein, und Humor, der den Abend neben den beiden Protagonisten so besonders macht. Ohler habe 1500 Krimis geschrieben – „die meisten als Urteil“. Nicht nur Kurzkrimis lesen die beiden. Ohler erzählt auch einen Krimiwitz und liest ein Krimigedicht. Wenn Musik in den Geschichten vorkommt, erklingt sie auch im Saal. So wie Ravels „Boléro“. Ohler wird zum vermeintlichen Magier, der Menschen verschwinden lässt. In Wirklichkeit wurde er engagiert, um eine untreue Ehefrau zu töten. So erschießt er Kinzingers Figur.

Sie harmonieren gut zusammen und haben sich eine Überraschung für den Schluss aufgehoben. Da singen sie zusammen den „Schwarzbach-Blues“. Den Text hat Ohler für die Second Bridge Blues Band geschrieben, seit 2002 schreibt er deren Songtexte. „Vielen Dank, dass Sie das ausgehalten haben“, witzelt Ohler, nachdem er noch ein stilechtes „Oh yeah!“ gerufen hat. Aushalten – das musste man an diesem Abend nichts. Die anderthalb Stunden waren unterhaltsam, witzig, spannend – nur um das viele vergossene Blut tut’s einem leid. Vielleicht können die beiden es ja einfach in Wein verwandeln.