In Zweibrücken, Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz sind bis Mittwoch, 8. Dezember, 144 neue registrierte Corona-Infektionen hinzugekommen. Wie das Gesundheitsamt meldet, beträgt die aktuelle Inzidenz die Werte 391 im Landkreis, 329 in Zweibrücken und 368 in Pirmasens. In Zweibrücken wurden 29 neue Infektionen festgestellt, in Pirmasens 31 und im Kreis 84 weitere Fälle. Zweibrücken-Land meldet elf neue Fälle, Rodalben vier und Thaleischweiler-Wallhalben 17. Zuletzt wurden je ein Schulkind der Albert-Schweitzer-Grundschule in Zweibrücken sowie der Grundschulen Husterhöhe in Pirmasens und Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben sowie ein Kind der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Pirmasens positiv getestet. An der IGS Waldfischbach-Burgalben wurden zwei Schüler als corona-positiv erkannt. Insgesamt wurden bis zum 8. Dezember 8394 Südwestpfälzer positiv getestet. In dieser Zahl sind 1538 Zweibrücker und 2226 Pirmasenser enthalten. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der gesamten Südwestpfalz 177 Menschen mit Corona-Infektion verstorben.