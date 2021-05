Der Radweg, der um den neuen Ixheimer Kreisel mit seinen Autobahnauf- und -abfahrten herumführt, birgt nach Erkenntnissen der Initiative „Pro Fahrrad“ Sicherheitsrisiken in sich. „Pro Fahrrad“, Vertreter der Stadt und des Landesbetriebs Mobilität trafen sich zum Ortstermin.

Nach übereinstimmender Meinung gibt es hier vor allem einen Brennpunkt für Radfahrer. Befahren Radfahrer den Radweg aus Ixheim kommend Richtung Rimschweiler oder Hengstbach, geraten sie an eine dreifach gefährliche Stelle. Bevor sie die Autobahnauffahrt in Richtung Pirmasens überqueren können, müssen sie nämlich nicht nur auf Autos achten, die aus dem Kreisel in Richtung Autobahn abbiegen könnten. Sie müssen auch daran denken, dass ein Autofahrer aus Ixheim kommend für lediglich kurze Zeit in den Kreisel abbiegen könnte, nur um diesen direkt wieder in Richtung Autobahnauffahrt zu verlassen.

Damit nicht genug. Haben Radfahrer die Auffahrt nach Pirmasens sicher passiert, könnten sie aus der anderen Fahrtrichtung auf die Hörner genommen werden. Von Autofahrern, die auf der abfahrenden Spur in Richtung Zweibrücken in den Kreisel fahren wollen. Ein schnelles Passieren des Kreisels ist für Radfahrer damit vor allem an dieser Stelle unmöglich.

Um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen, bittet Pro Fahrrad während des Ortstermins darum, sie von der Nutzungspflicht des Radweges um den Kreisel herum zu entbinden. Bernd Lohrum von der Initiative begründet seinen Vorschlag mit Ergebnissen aus Studien der Unfallforschung des Bundesverbandes der Versicherer. „Sie belegen durchgängig, dass ein Radfahrender mit dem Autoverkehr im Kreisel deutlich sicherer unterwegs ist, als auf baulich abgetrennten Radwegen rund um den Kreisverkehr. Weil der Radfahrer dort ist, wo der Autofahrer den Verkehr erwartet.“ Dieser Bitte erteilt Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Kaiserslautern, eine klare Absage. Mit Zustimmung von Peter Ernst, Abteilungsleiter Tiefbau im Zweibrücker Bauamt.

Lutz meint: „Wenn Kreisel zu groß werden, dann ist die Gefahr für Radfahrer im Kreisel zu hoch. Im Kreisverkehr kann es dann zu schwerwiegenderen Konflikten zwischen Verkehrsteilnehmern kommen. Deshalb wollen wir hier die Trennung der Verkehrsarten. Mit dem Nachteil für die Radfahrer, dass sie auf die Vorfahrten achten müssen, wenn sie um den Kreisel herumfahren. Und das auch, weil hier eine Übergangsstrecke von der Autobahn in den Stadtverkehr ist.“

Ein Hinweis von Lohrum, dass der Ixheimer Kreisel in Innenstadtnähe liegt und Radverkehr im Kreisel durchaus zu erwarten sei, überzeugt die Angesprochenen nicht. Zwar gibt es in der Innenstadt Kreisel, die für den Radverkehr freigegeben sind. Zum Beispiel der Bubenhauser Kreisel. Doch nach Ansicht der Vertreter der Stadt gerät man in Ixheim an die Grenze der Genehmigungsfähigkeit für Radverkehr in einem Kreisel. Denn hier herrsche eine höhere Verkehrsfrequenz; bei gleichzeitig höherer Geschwindigkeit im Kreisel. Auch im Vergleich zum Gegenstück in Bubenhausen.

Die Sicherheit der Radfahrer soll in Ixheim nun in Zusammenarbeit mit „Pro Fahrrad“ erhöht werden; mithilfe von Symbolik und ergänzender Beschilderung. Um das Tempo des Verkehrs von der Autobahn in den Kreisel hinein zu drosseln, werden an beiden Abfahrten Hinweisschilder angebracht, die auf den Radverkehr aufmerksam machen.

Weil es noch Unklarheiten gibt, wie der Radverkehr aus allen Richtungen auf den Wegen um den Kreisel geführt wird, werden touristische Radewegschilder aufgestellt, die die Wege nach Zweibrücken, Hengstbach und Rimschweiler weisen. Die Schilder könnten in etwa vier Wochen angebracht sein.