Am Donnerstag, 18. November, bleiben erneut „sehr viele Filialen der saarländischen Sparkassen“ wegen Warnstreiks geschlossen. Dies teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Diesmal würden sich auch Beschäftigte der Landesbank Saar am Ausstand beteiligen. Die Streikenden sind für Donnerstag, 10 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Saarbrücker Ludwigsplatz aufgerufen. Auf Anfrage sagte Ingo Sonnenschein, Sprecher der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg, dass am 18. November alle Kreissparkassenfilialen im Saarpfalz-Kreis wegen des Warnstreiks geschlossen bleiben. Das telefonische Kunden-Servicecenter mit der Rufnummer 06841/1000 bleibe aber in Betrieb, ebenso die Geld- und Selbstbedienungsautomaten. Bereits vereinbarte Beratungstermine fänden statt; den betroffenen Kunden werde an der Tür ihrer Filiale vom Berater geöffnet. Am Freitag, 19. November, setzen sich die Tarifpartner in Frankfurt wieder zu Verhandlungen zusammen.