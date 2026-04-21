Mario Moschel spricht mit Kreisschiedsrichterobmann Sascha Geisler über eine strittige und unschöne Szene vom Wochenende – und wie danach nun weitergeht.

Es war eine kampfbetonte zweite Halbzeit am Sonntagnachmittag im B-Klassen-Heimspiel des SV Großsteinhausen gegen den SV Ixheim. Immer wieder vermeintliche und auch echte Fouls, Schiedsrichter Timo Kustes zog die ein oder andere Karte aus der Hemdtasche. Auch SVI-Trainer Thorsten Lahm traf es, er sah zehn Minuten vor Spielende eine Rote Karte. Lahm war außer sich, lief aufs Spielfeld, es sah so aus, als wollte er dem Schiedsrichter die Karte aus der Hand zu reißen.

Herr Geisler, Sie waren selbst in Großsteinhausen, haben vor dem Erstmannschaftsspiel die SVG-Zweite gepfiffen. Haben Sie die Szene gesehen?

Nein, ich war nur die erste Halbzeit dort, in der zweiten war ich schon auf einem anderen Sportplatz. Aber der Schiedsrichter hat mich angerufen und mir geschildert, was passiert ist.

Ist Ihnen selbst so etwas schon mal passiert oder kennen Sie eine solche Situation von Schiedsrichterkollegen?

Ja, tatsächlich ist mir selbst Ähnliches passiert. Ein Spieler hat mir bei der Hallen-Stadtmeisterschaft vor drei Jahren die Karte aus der Hand geschlagen. Er hatte mich nach dem Spiel beleidigt, ich habe ihm eine Rote Karte gezeigt, dann hat er mir die Hand weggeschlagen, sodass die Karte auf den Boden gefallen ist. Verletzt wurde ich nicht, aber das ist eine Tätlichkeit. Dazu kommt die Außendarstellung. Da sitzen 700 oder 800 Leute in der Halle und sehen das, darunter vielleicht auch Kinder. Das ist dannnatürlich nicht gut. Sowas gehört nicht auf den Sportplatz oder in die Halle.

Sind solche Vorkommnisse Zeichen einer Verrohung der Sitten im Fußball?

Ja, irgendwie schon. Die Hemmschwelle sinkt generell. Früher kam sowas auch schon vor, es wurde nur nicht immer oder so schnell öffentlich wie heute, weil man die mediale Präsenz wie durch die soziale Medien nicht hatte. Aber man merkt schon, dass es schlimmer wird. Man liest und hört immer wieder, dass auch körperliche Angriffe gegen Schiedsrichter zunehmen.

Wie ist das in Ihrem Gebiet, Sie sind ja zuständig für den kompletten Kreis?

Richtig. Tätliche Angriffe auf Schiedsrichter kommen vor, aber es sind Gott sei Dank Einzelfälle. Die Zahlen sind überschaubar. Trotzdem ist jeder Vorfall einer zu viel.

Gibt es vom Südwestdeutschen Fußballverband spezielle Schulungen in Sachen Deeskalation?

Ja, die gibt es. Ob das immer greift, ist die Frage. Im vergangenen Jahr wurde das Stopp-Konzept neu gestartet, und das zeigt gute Erfolge. Wenn aus irgendeinem Grund ein Spiel zu eskalieren droht, beispielsweise bei zu vielen oder zu aggressiven Fouls, bei Rudelbildung oder Einwirkung von außen wie beispielsweise auch Pyrotechnik, dann kann der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen und die Mannschaften zur Beruhigung in ihre jeweiligen Strafräume schicken oder auch in ihre Kabinen.

Musste das Stopp-Konzept schon oft genutzt werden im Kreis?

Nein, oft nicht. Ich weiß in einem Jahr von zwei Fällen, wo es zu Recht angewandt wurde. Es ist für uns als Schiedsrichter eine gute Maßnahme, um die Emotionen bei den Beteiligten runterzukühlen. Und wenn das keine Wirkung zeigt, wird das Spiel abgebrochen.

Was passiert und folgt ganz generell, wenn ein Spieler oder Trainer den Schiedsrichter angeht?

Der Schiedsrichter schreibt einen Sonderbericht und beschreibt die Vorkommnisse, wie er sie erlebt hat. Der Bericht wird mit dem Spielbericht ins „DFBnet-Portal“ hochgeladen und geht dann an den jeweiligen Klassenleiter. Der wartet auf Stellungnahmen der Vereine und entscheidet anhand der Strafordnung, ob er selbst urteilt oder die Sache an die Gebietsspruchkammer weitergibt. Für uns ist die Kammer Westpfalz zuständig. Die Kammer nimmt sich dann des Falles an und berät das weitere Vorgehen. Da kann auch ein zu einer Präsenzverhandlung mit allen Beteiligten kommen.

Was sieht die Strafordnung vor, wenn wirklich eine Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter festgestellt wird?

Die Strafordnung ist weit gefächert, das reicht von Geldstrafen bis Sperren für verschiedenste Verstöße. Paragraf 7 der Strafordnung des Südwestdeutschen Fußballverbandes besagt zum Beispiel: Mit einer Sperre von drei Monaten bis zu drei Jahren, wobei auch Antrag auf Ausschluss aus dem Verband gestellt werden kann, wird bestraft: die Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter und amtliche Schiedsrichterassistenten. Wie Tätlichkeit formuliert wird, regelt Paragraf 4: Unter den Begriff der Tätlichkeit fällt jede Handlungsweise, durch die sich ein Spieler, ohne im Kampf um den Ball zu sein (zum Beispiel mittels Schlag, Tritt, Stoß oder Wurf) an einem anderen Spieler, dem Schiedsrichter, einem SR-Assistenten oder einem Zuschauer vergeht. Auch beim Kampf um den Ball kann eine Tätlichkeit vorliegen, wenn die Absicht einer Körperverletzung zweifelsfrei ersichtlich ist. Strafen gegen Trainer oder andere Teamoffizielle reichen von einer Verwarnung bis zu Geldstrafen bis 1500 Euro, Sperren für bis zu fünf aufeinanderfolgende Spiele, auch ein Punktabzug ist möglich. Es können auch mehrere dieser Strafen gleichzeitig verhängt werden.