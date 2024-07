Contwigs Trainer Gerhard Blum stört sich nicht daran, dass sein Team, das seit 14 Tagen wieder trainiert, als Erstes im Pokal ran muss.

Sie waren die Letzten, die im Kreispokalwettbewerb im Kreis Pirmasens/ Zweibrücken der vorigen Saison am Ball waren – und die das mit 0:2 das Endspiel gegen den FC Rodalben verloren – und sie sind die Ersten, die in der noch sehr jungen Saison 2024/25 im Kreispokal kicken: die Spieler der SG Weselberg/Linden. Am Mittwoch gastiert der Meister der B-Klasse West beim Vertreter der C-Klasse West, der SG Contwig/Stambach. Anpfiff der Pokalpartie ist um 19 Uhr in Contwig.

„Wir wollen gut aussehen, das reicht“, sagt Gerhard Blum, der Trainer der SG Contwig/Stambach, im Vorfeld. Seit 14 Tagen ist seine Mannschaft, immer gemeinsam mit der Contwiger Ersten, im Training und bereitet sich auf die neue Saison vor. Terminlich als Erster dranzusein im Kreispokal, stört ihn nicht weiter: „Für uns ist das in erster Linie ein Testspiel. Es sollen vor allem die spielen, die am Wochenende nicht können“, sagt er. Denn ab Freitag geht es für 30 Spieler der beiden Teams nämlich ins Trainingslager an die Sportschule des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes in Edenkoben.

„Wir nehmen die Begegnung als willkommenes Testspiel an und sind zuversichtlich, dass wir die Aufgabe meistern können“, sagte Markus Kessler, Spieler und Vorsitzender in Weselberg. Die Saison in der A-Klasse startet zweieinhalb Wochen (am 4. August) später mit einem Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger Trulben. Prominentester Neuzugang bei der Spielgemeinschaft von der Sickingerhöhe ist Timo Landoll, der vom FK Pirmasens heimkehrt.