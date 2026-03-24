Vor rund 14 Tagen war der Stambacher Rasenplatz unbespielbar, am Dienstagabend hat es nun im zweiten Anlauf geklappt mit dem Kreispokalhalbfinale. Der Traum des SVN Zweibrücken vom Double aus Meisterschaft und Pokalsieg war danach ausgeträumt, die Stambacher dürfen ihn noch weiter träumen. Vor rund 280 Zuschauern setzte sich der gastgebende SC Stambach, Tabellenführer der B-Klasse West, gegen den Spitzenreiter der A-Klasse, den SVN Zweibrücken, in 90 Minuten mit 2:1 (2:0) durch. Die Stambacher Truppe um Trainer Steven Hörner hatte sich augenscheinlich gut erholt vom Punktverlust am Wochenende beim 0:0 im Topduell der Liga gegen die SG Knopp/Wiesbach. Die SCS-Kicker gingen früh durch Dustin Erdmann (8.) und Cedric Keßler (9.) in Führung und hielten den Vorsprung auch bis zur Pause.

Enis Saciri verkürzte per Strafstoß in der 69. Minute auf 1:2 für den SVN Zweibrücken. Es blieb spannend: Nach einer Gelb-Roten Karte gegen den Stambacher Christoph Boost in Minute 78 versuchten die Zweibrücker Spieler von Trainer Mentor Shabani noch mal alles, konnten das Ruder aber nicht mehr herumreißen.

Damit steht der SC Stambach im Pokalfinale des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken gegen den SV Ixheim. Die Ixheimer hatten im ersten Halbfinale am 11. März den SV Lemberg mit 5:3 (2:2, 2:2) nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen.