Das Kreiskrankenhaus in St. Ingbert und die geriatrische Klinik haben am 26. Dezember den Normalbetrieb wieder aufgenommen. Die Marienhausklinik in Neunkirchen-Kohlhof will ab Mittwoch regulär arbeiten. Die Corona-Testungen der Mitarbeitenden am Kreiskrankenhaus ergaben keine neuen positiven Ergebnisse, wie die Kreisverwaltung in Homburg mitteilte. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises habe auf dieser Basis das Lagebild neu bewertet und den bis zum 25. Dezember verfügten Aufnahmestopp nicht verlängert. Ambulante und stationäre Operationen wurden bereits wieder terminiert. Derzeit befinde sich kein Personal mehr in Arbeitsquarantäne. Die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen kehrt ab Mittwoch in den Regelbetrieb zurück. Darauf haben sich der Kreis Neunkirchen und das Direktorium der Klinik nach verbesserter Corona-Lage verständigt, so das Klinikum. Patienten wie gewohnt zum Klinikum Kohlhof kommen.