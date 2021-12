Der monatelange Neubau des Verkehrskreisels St. Arnual an der Saarbrücker Stadtautobahn A620 ist so gut wie abgeschlossen. Die Autobahn GmbH räumt die Baustelle bis Dienstag, 14. Dezember, 10 Uhr, ab. Fahrzeuge werden künftig mit neuartigen Schilderbrücken mit integrierten Ampeln und Wärmebildsensoren zur Erfassung der Verkehrsströme an den Zu- und Ausfahrten in und durch den Kreisel geleitet. Ziel der Baumaßnahme ist, es, die bisherige Unfallgefahr auf der Ausfahrt St. Arnual aus Richtung Saarlouis und beim Spurwechsel auf dem Kreisel in Richtung Gewerbegebiet Ost beziehungsweise Zoo zu mindern.