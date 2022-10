Der Niederauerbacher Kreisel am Hofenfels-Gymnasium wird übers Wochenende teilweise gesperrt.

Betroffen sind die Einfahrt von der Landauer Straße und die Ausfahrt Richtung Niederauerbach. Wegen einer neuen Trafostation wird dort die Straße aufgerissen, um neue Stromkabel zu verlegen. Laut Klaus Stefaniak, Leiter des Zweibrücker Ordnungsamtes, wurden diese Arbeiten gezielt auf ein Wochenende in den Schulferien gelegt. Am Montagmorgen soll der Abschnitt neu asphaltiert werden. Stefaniak hofft, dass der Asphalt rechtzeitig geliefert wird. Die Umleitung in Richtung Niederauebrach wird über die L471 Richtung Dorndorf-Kreuzung ausgeschildert. Die Ausfahrt in die Landauer Straße und die Einfahrt aus Richtung NIederauerbach bleiben offen, die beiden Arme Richtung Mörsbach und Richtung Hallenbad sind nicht von den Arbeiten betroffen.