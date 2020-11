Den Walderlebnispfad in Großsteinhausen hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz zum Projekt des Monats Oktober gekürt. Damit weist sie auf „interessante Projekte“ hin, „die unsere Region stärken und voranbringen“ – und die über das Leader-Programm in der Region Pfälzerwald gefördert wurden. Der Weg, der noch gar nicht komplett fertig ist, besteht aus neun Lehrtafeln, die durch Erlebnisstationen ergänzt werden. Außerdem wird es Rucksäcke für drei Altersklassen geben, die man zu dem Rundgang mitnimmt, um dann verschiedene Aufgaben zu lösen. In der Gemeinderatssitzung Ende September hatte Bürgermeister Volker Schmitt angekündigt, dass der Pfad im Frühjahr eingeweiht werden soll. „Der Walderlebnispfad fördert den sanften Tourismus in der Region und erweitert das Angebot des Wanderwegenetzes der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Sowohl die Ortsgemeinde als auch die Region insgesamt gewinnen dadurch an touristischer Attraktivität“, schreibt der Kreis. Drei Viertel der Investitionskosten von 15 000 Euro zahle das Leader-Programm.