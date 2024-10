Das besondere ist hier nicht nur der wöchentliche Sport, sondern vor allem das soziale Miteinander. Und eine Trainerin, die die Gruppe von Beginn an anleitet.

Seit 35 Jahren besteht bei der VT Zweibrücken eine Krebssportgruppe, und genau so lange wird sie von Hilde Grigat geleitet. Das hat die Gruppe mit ihrer Übungsleiterin dieser Tage gefeiert. Die Sportstunde richtet sich an Menschen, die eine Krebsoperation hinter sich haben und mit den Nachwirkungen und der Nachbehandlung fertig werden müssen. Regelmäßige körperliche Aktivität kann helfen, den Heilungsprozess zu unterstützen und auch die Nebenwirkungen der Krebstherapie zu lindern. Damit wird die Lebensqualität erhöht. Die Teilnehmer können sich dort mit anderen Betroffenen austauschen. Hilde Grigat geht auf sie ein, sie passt das Programm an, jeder wird gefordert, aber keiner überfordert. Das soziale Miteinander macht neben dem Sport das besondere der Gruppe aus.

Neue Mitglieder sind immer willkommen. Die bisherigen Teilnehmer, die sich einmal wöchentlich von 9.30 bis 10.30 Uhr (große Turnhalle unter der Festhalle) treffen, kommen nicht nur aus Zweibrücken, sondern auch aus dem Saarland, der Westpfalz und aus Lothringen. Weitere Informationen für Interessierte gibt es per Mail an die Adresse vtz-zweibruecken@t-online.de oder unter Telefon 06332 17826.