Wer derzeit öfter mal nach draußen schaut, der kann was erleben. Am Samstag zeigte sich der Himmel über dem Zweibrücker Land gelb verfärbt und an den Fenstern schlug sich roter Regen nieder. Das kam aus der Sahara. Ab Montag kommt das Wetter aus Nordosten und das heißt: Die gesamte Woche wird bitterkalt.

Am Samstag schaufelte Tief Tristan milde Luft aus Nordafrika zu uns: Staubwinde aus der Wüste legen weite Distanzen zurück, bis der Wüstenstaub mit den dann rot bis braun gefärbten Regentropfen andernorts auf den Boden fällt: dieses Mal in Zweibrücken. Bevor es den Staub zu Boden regnet, ist er am Himmel als gelber oder orangefarbener Dunst zu erkennen. So beherrschte am Samstagnachmittag ein ganz eigentümliches Licht den Himmel über der Südwestpfalz.

Nach elf Grad am Tag und sieben Grad in der Nacht rauscht das Thermometer am Montag runter in den roten Bereich der Skala.

Hoch Gisela bringt etwas Schnee und Sonne aus Skandinavien – und eisige Luft. Am Montag gegen 15 Uhr beginnt es in Zweibrücken zu frieren, dazu kann es am Abend ein wenig schneien. Ab Dienstag bleibt es bis einschließlich Sonntag ständig frostig. Die Höchstwerte bewegen sich bei Werten um minus 3 Grad, nachts wird es mit bis minus 10 Grad sehr kalt. Am Mittwoch können einige wenige Zentimeter Schnee fallen, ab Altweiberfasenacht, also Donnerstag, bleibt es trocken und es zeigt sich zeitweise die Sonne.

Bei dieser klaren kalten Luft bietet sich ein Winterspaziergang in der dann leicht verschneiten Landschaft an. Auch in der Folgewoche bleibt es voraussichtlich frostig kalt, sofern sich das Wetter nicht ändert.