Nach Besuchen in Blieskastel und St. Ingbert haben der saarländische Landtagspräsident Stephan Toscani und Ricarda Kunger, die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, am Dienstag, 27. Juli, auch auf dem Homburger Judenfriedhof einen Kranz niedergelegt. Im Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ erinnerte Bürgermeister Michael Forster daran, dass die erste urkundliche Erwähnung jüdischer Mitbürger in Homburg aus dem Jahr 1686 datiert. In der Stadt gab es eine Synagoge, eine eigenständige Schule, ein rituelles Bad und ab 1822 den Friedhof. Dieser wurde 1832 um einen protestantischen und einen katholischen Teil erweitert. 1933 lebten in Homburg 163 Mitbürger jüdischen Glaubens. Seit dem Jahr 2000, als die im Krieg zerstörte Synagoge instandgesetzt wurde, dient die Ruine als Gedenkstätte. Inzwischen sind Schüler des Saarpfalz-Gymnasiums dabei, zusammen mit dem Stadtarchiv eine App über NS-Erinnerungsorte in Homburg zu entwickeln.