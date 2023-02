Von Patrick Göbel

Ab sofort wird der Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim unkomplizierter: Nun muss man sich nicht mehr vor Ort an einer Teststation auf das Corona-Virus testen lassen, sondern muss zu Hause einen Selbsttest machen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Das geht aus einer Änderung der Corona-Verordnung des Saarlandes hervor, die die saarländische Landesregierung am Dienstag beschlossen hat. Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen müssen sich jetzt nur noch einmal pro Woche testen lassen. Auch sie können sich vorher zu Hause selbst testen. Die Voraussetzung: Sie dürfen nicht auf Stationen oder in Bereichen mit besonders gefährdeten Patienten arbeiten. Die Verordnung gilt bis einschließlich 28. Februar.