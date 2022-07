Am Rodalber Standort des Pirmasenser Krankenhauses wird es ab August keine Allgemein- und Viszeralchirurgie mehr geben. Begründet wird das mit Problemen, Fachpersonal zu finden. Wirtschaftliche Gründe spielen aber auch eine Rolle.

Für viele ist das Zweibrücker Stadtfest ein Grund zur Freude, bei Christel Tschan und ihrer Familie ruft die Veranstaltung traurige Erinnerungen hervor. Denn vor 30 Jahren wurde ihr Mann Horst bei einem Tankstellenüberfall erstochen.

Nach zwei Jahren Zwangspause findet in Pirmasens das traditionelle Schlabbeflickerfest am 5. und 6. August wieder auf dem Exerzierplatz statt. Für die nun 35. Ausgabe haben sich in diesem Jahr sechs Vereine gefunden, die sich auf dem Fest präsentieren möchten, vor Corona waren es noch fast doppelt so viele.

Von Juli 2023 bis April 2024 soll die Renaturierung des Hornbachs nahe des Birkhausen-Parkplatzes fortgesetzt werden. Müssen die Schrebergärtner am Ufer um ihre Gärten und Stege fürchten? Die Verwaltung macht dazu eine deutliche Aussage.

In der Stampermühle bei Kleinbundenbach tut sich was. Der neue Eigentümer plant dort ein nachhaltiges Paradies mit Gastronomie und Forellenzucht.