Jemand hat am Dienstagabend, 14. September, neben einer Tankstelle in der Scheidter Straße in Saarbrücken-Dudweiler eine Hündin mit einer Leine an einem Pfosten festgebunden und zurückgelassen. Die Polizei berichtet, die Ordnungshüter seien von Passanten darauf aufmerksam gemacht worden. Noch gebe es keine Hinweise auf den verantwortlichen Hundehalter. Das augenscheinlich kranke Tier, das in schlechtem Gesundheitszustand ist und einen großen Abszess am Hals hat, wurde von Feuerwehrleuten in ein Tierheim gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Bei dem ausgesetzten Tier handelt es sich um eine mittelgroße Mischlingshündin mit etwa 45 Zentimeter Schulterhöhe, kurzes Fell, weiße Farbgebung.