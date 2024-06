Am Dienstagvormittag ist ein Kranfahrzeug umgekippt und samt Kran auf ein Wohnhaus in der Oberen Kaiserstraße im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach gestürzt. Verletzte habe es keine gegeben, sagte uns ein Sprecher der St. Ingberter Polizei auf Nachfrage. Der Schaden soll sich auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich belaufen. Die Polizei geht von einem Bedienfehler aus. Der Kran sei „nicht ordnungsgemäß aufgestellt“ worden, so der Polizeisprecher. Die Bergungsarbeiten laufen am Mittag noch. Ein zweiter Kran sei hinzugezogen worden, der das umgekippte Fahrzeug von der Unfallstelle transportieren soll. Die Obere Kaiserstraße ist noch gesperrt und soll am Nachmittag wieder freigegeben werden. Der Einsatz laufe laut Polizei bereits seit halb zehn Uhr am Dienstagmorgen. Mit dem Kranfahrzeug sollten Dachdeckerarbeiten an einem Haus durchgeführt werden.