Der Zweibrücker Kranbauer Tadano Europe bekommt einen neuen Geschäftsführer. Am 1. Januar 2023 wird Kenichi Sawada die Leitung als Nachfolger von Jens Ennen übernehmen.

„Mit Kenichi Sawada übernimmt ein international erfahrener Manager und ausgewiesener Branchenkenner die Leitung von Tadano Europe, der zuvor schon die Tadano Faun GmbH in Deutschland geleitet hat“, teilte Tadano am Mittwochmorgen mit. In einer Übergangsphase werde ihm Jens Ennen weiterhin als Berater zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Ennen hatte die Stelle als Standort-Verantwortlicher Mitte 2019 angetreten. Er werde sich anderen Aufgaben widmen, teilte Tadano mit, ohne Näheres zu verraten.

An den beiden Zweibrücker Tadano-Standorten in der Dinglerstraße und auf dem Flugplatz arbeiten etwa 1200 Beschäftigte. Tadano sei „mehr denn je dem Ziel verpflichtet, der weltweit führende Anbieter in der Hebezeugindustrie zu werden“, schreibt das Unternehmen. Die europäischen Aktivitäten von Tadano spielten dabei eine entscheidende Rolle. „Wir werden unsere Produktlinie weiter ausbauen, das Tadano-Kundenerlebnis verbessern, im Sinne unserer sozialen Verantwortung zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen und unsere Geschäftsaktivitäten zum Schutz der globalen Umwelt weiter vorantreiben“, wird der neue Geschäftsführer in der Pressemitteilung zitiert.