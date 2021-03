Bei Baumfäll- und Rückschnittarbeiten am Rimschweilerer Lerchenhof fiel am Donnerstagnachmittag der Kran einer Forstarbeitsfirma um. Laut Feuerwehrchef Frank Theisinger wurden dabei zwei Männer schwer verletzt, die von einer Hebebühne des Krans aus an den Bäumen gearbeitet hatten. Einer der Schwerverletzten wurde mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Homburg gefahren, der andere mit dem Rettungshubschrauber in die Winterberg-Klinik Saarbrücken geflogen. Warum der Kran umstürzte, ist noch nicht bekannt. Theisinger vermutet einen technischen Defekt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren vor Ort, sie wurden gegen 15.30 Uhr alarmiert. Bewohner und Gebäude des Lerchenhofs waren laut Theisinger von dem Arbeitsunfall nicht betroffen.