Erst vor wenigen Tagen wurde mit dem Bau eines Solarparks an der A8 bei Walshausen begonnen. Nun hat ein Kraftstoffdieb in der Nacht auf Samstag auf der Baustelle zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, ist der unbekannte Dieb kurz nach Mitternacht in das eingezäunte Gelände der Solarpark-Baustelle eingedrungen. Dort habe er sich an mehreren Baumaschinen zu schaffen gemacht und daraus Kraftstoff in mitgebrachte Kanister abgezapft. Zwar wurde eine Polizeistreife alarmiert. Doch bevor diese eintraf, sei der Täter über die angrenzenden Felder weggerannt. Vor Ort konnten das zurückgelassene Diebesgut und mehrere noch leere Kanister sichergestellt werden. Die Zweibrücker Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.