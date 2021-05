„Jesses Maria, iss des schwer“, stöhnt Lara Marie Schwarz. Damit meint sie das Trainingsgerät, das sie gerade in Händen hält: eine fünf Kilogramm schwere Metallkugel, versehen mit einem Seil, an dessen Ende ein Griff angebracht ist. Die 19-jährige Leichtathletin des TV Thaleischweiler ist vierfache amtierende Deutsche Meisterin im Gewichtwerfen und im Steinstoßen – und das nicht zum ersten Mal.

Auf 15,85 Meter schleuderte Schwarz ebenjenes Gewicht im ersten von vier Versuchen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften vom 18. bis 20. September in Erfurt. Auch beim Steinstoßen, fünf Kilogramm schwer ist er, ließ sie ihre Konkurrenten mit 9,38 Meter im vorletzten von vier Versuchen hinter sich. Und legte Mitte Oktober bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Halle an der Saale im Steinstoßen gleich noch zwei Titel drauf: Mit 9,92 Meter gewann sie erst bei der B-Jugend, einen Tag später auch noch bei der A-Jugend (9,78 Meter).

Im ersten Wettkampf gleich Deutsche Meisterin

„Ich habe mich riesig gefreut. Vor allem deshalb, weil ich mich im vergangenen Jahr mit dem Vizetitel begnügen musste, nachdem ich 2017 und 2018 schon Deutsche Meisterin geworden war“, sagt die angehende Erzieherin aus Maßweiler über den Titelgewinn im Freien im September. Die Motivation ist meistens groß bei den drei wöchentlichen Trainingseinheiten. „Lara kann im Wettkampf ihre Top-Leistung abrufen. Im Training ist sie manchmal etwas faul, aber dafür gibt es ja schließlich Trainer“, beschreibt ihr langjähriger Coach Peter Fremgen schmunzelnd seine Athletin.

Vor sechs Jahren begann Lara Schwarz mit Leichtathletik beim TV Thaleischweiler. „Mir haben die Sprintdisziplinen und der Weitsprung immer gefallen“, erinnert sie sich. Trainer Peter Fremgen hat dann schnell ihr Talent für die Schwerathletik-Sportarten entdeckt. Seither fokussiert sie sich auf die Dreikampfdisziplinen, neben dem Gewichtwerfen und Steinstoßen gehört Hammerwerfen dazu. Der Erfolg stellte sich prompt ein. Beim ersten Wettkampf im Jahr 2015 gewann sie mit dem drei Kilogramm schweren Stein schon ihren ersten DM-Titel mit 12,48 Metern im Steinstoßen. „Das war ein ganz besonderes Erlebnis, an das ich mein Leben lang gern zurückdenken werde. Ich konnte es nicht fassen, Deutsche Meisterin geworden zu sein“, erinnert sie sich.

Laras Traum von Europameisterschaften

Die 1,65 Meter große und 61 Kilogramm leichte Athletin entspricht so gar nicht der Vorstellung von Kraftsportlerinnen – und hat dennoch eine schier unglaubliche Athletik und Power. „Es geht noch mehr“, stellt sie relativierend fest. Ihr großes sportliches Vorbild ist Christin Hussong aus Herschberg, die ihre Sportkarriere ebenfalls beim TV Thaleischweiler begonnen hat und inzwischen zur Weltklasse der Speerwerferinnen gehört. Auch wenn es bis zur Weltklasse noch ein im wahrsten Sinne des Wortes „steiniger“ Weg ist: Lara Schwarz’ nächstes sportliches Ziel ist die Teilnahme an einer Europameisterschaft. „Das wäre für mich ein Traum, nur mal dabei zu sein unter den Top-Athleten Europas“, blickt sie optimistisch in die Zukunft.

Neben dem sportlichen Hobby reitet Lara Schwarz fast täglich auf ihrem American Quarter Horse „Babe“. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen, meine Mutter Sabine reitet auch“, erzählt sie. Auf einem Bauernhof in Maßweiler lebend, gehören zum Schwarz-Haushalt jede Menge Hühner, Enten, Hasen, ein Schwein und Tauben, die Papa Rochus züchtet. Während die beiden älteren Schwestern das Hobby von Lara nicht teilen, geht der zehnjährige Bruder Maximilian ebenfalls beim TV Thaleischweiler seinen sportlichen Ambitionen nach.