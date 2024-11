In den Vororten reißt die Diskussion um die Kehrmaschine nicht ab. Während man in Mittelbach über Parkverbote diskutiert, die keine sind, könnte sich in Wattweiler eine Bürgerinitiative formieren.

Seit Jahresbeginn rollt die Kehrmaschine des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) durch die Ortsdurchfahrten der Zweibrücker Vororte. Die Anlieger müssen dafür bezahlen, ob sie wollen oder nicht. Dass dafür wenigstens vorm eigenen Haus gekehrt wird, ist nicht garantiert: Parkt dort gerade ein Auto, macht die Kehrmaschine einen Bogen drumherum.

Neuestes Kapitel in der „Causa Kehrmaschine“ ist, dass keine Parkverbotsschilder für die Zeiten aufgestellt werden, in denen die Kehrmaschine fährt. Vielmehr zeigte Mittelbachs Ortsvorsteher Aaron Holaus Fotos von Hinweistafeln mit zwei Comicfiguren, die einen Besen halten. Ergänzt durch einen Text, der auf die Dienstzeit der Kehrmaschine hinweist; mit der Bitte, dort dann nicht zu parken. Rechtsverbindlich seien solche Schilder aber nicht.

In Wattweiler wächst der Ärger

Am Dienstagabend wurde im Mittelbacher Ortsbeirat darüber diskutiert, wo man diese beiden Hinweistafeln aufstellen könnte. Derweil wächst in Wattweiler wegen der Kehrmaschine der Ärger auf die Stadt. Dort wurde schon in mehreren Ortsbeiratssitzungen heftig diskutiert. Ortsvorsteher Thomas Körner hat die Anlieger abgeklappert und dabei in Erfahrung gebracht, dass die meisten auf die Dienste des Kehrfahrzeugs lieber verzichten möchten. Körner und der Wattweiler Ortsbeirat sehen in der städtischen Entscheidung für die Kehrmaschine gar eine Verletzung des Eingemeindungsvertrages. Sollte man gegen die Stadt den Rechtsweg beschreiten? Doch dann würde die Stadt Zweibrücken formaljuristisch gegen sich selbst vorgehen.

Für Thomas Körner ist die Sache noch lange nicht gegessen. „Wir haben schon überlegt, eine Idee aus der Kerwerede aufzunehmen und unseren Restmüll in die Rinne zu leeren. Dann würde die Kehrmaschine den mitnehmen und wir sparen Geld“, witzelt der Ortsvorsteher. Doch nun will Körner erneut ein Meinungsbild bei den Anliegern einholen. „Ich empfinde die Ablehnung noch immer als sehr groß.“ Wie man gegen den Beschluss für die Kehrmaschine vorgehen soll, sei weiterhin offen. Körner hält es für denkbar, eine Bürgerinitiative zu gründen. „Das kann ich aber nicht alleine entscheiden. Dafür brauchen wir noch mal eine Bürgerversammlung.“

Ortsbeirat Wattweiler

Der Ortsbeirat Wattweiler tagt am Montagabend ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus.