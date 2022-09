Der Pirmasenser Beigeordnete Denis Clauer weist Kritik am Krämermarkt wegen zu viel Billigware aus Fernost zurück.

Am Freitag ist der letzte Arbeitstag an der Baustelle Alte Ixheimer Straße in Zweibrücken, am Samstag wird die Straßensperrung aufgehoben. Wie aus vier Wochen Bauzeit am Ende vier Monate wurden.

Nachdem in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte den Geldautomaten einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach gesprengt haben, hat die Polizei die Spuren gesichert.

Alles sei „in Prüfung und Verhandlung“, wie es mit der Zweibrücker Hallplatz-Galerie weitergehen soll. Die Berliner Eigentümer bitten weiter um Geduld und halten am Ziel fest, die Immobilie neu zu beleben.

Die Gemeinde Obersimten hat sich für den Bau eines Glasfasernetzes durch das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ausgesprochen. Es zeichnet sich damit ab, dass UGG die gesamte Verbandsgemeinde ans Gigabit-Internet anschließen wird.

Der kommende Samstag steht in Rieschweiler-Mühlbach ganz im Zeichen des 100. Geburtstags des TV Rieschweiler. Mit einem Ehrenabend feiert der Verein das 100-jährige Bestehen.

Am 19. Oktober wird der Gemeinderat Hettenhausen den neuen Bürgermeister wählen.