Am Pirmasenser Schlossbrunnen und Exerzierplatz wird sich so schnell nichts Grundlegendes ändern. Beide wurden von der Generaldirektion Kulturelles Erbe unter Denkmalschutz gestellt.

Habe ich mich mit dem HI-Virus angesteckt, der zu Aids führen kann? Die Gesundheitsämter bieten kostenlose Tests an, die Gewissheit bringen sollen. Doch erst einmal erfordert so ein Test vor allem eines, wie die RHEINPFALZ beim Inkognito-Selbstversuch herausgefunden hat: Geduld.

Jetzt brüten sie wieder, die Saatkrähen im Zweibrücker Stadtgebiet. Zur Sicherheit sollte man ab und zu den Blick nach oben richten. Und auch nach unten, zum Boden.

Am 13. Juni 2021 wurde in der Zweibrücker Maxstraße ein junger Mann durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt. Der mutmaßliche Täter war schnell ermittelt, doch zweieinhalb Jahre später gibt es immer noch keinen Verhandlungstermin – was dem Opfer schwer zu schaffen macht.

Das frühere Evangelische Krankenhaus kann an einen Kölner Investor verkauft werden. Die Gläubiger der insolventen Firma Helexier haben dafür grünes Licht gegeben.

Den Pirmasenser Grünen schreitet die Pflasterung der Pirmasenser Vorgärten zu arg voran, weshalb Grüne-Stadtratsmitglied Manfred Vogel von der Verwaltung genaue Zahlen zu gepflasterten Vorgärten haben wollte.

Die Stadt Pirmasens will einen Waldkindergarten. Auf dem Gelände des VfB Post Pirmasens im Schachen könnten die Waldritter-Südwest den Kindergarten mit einer zunächst kleinen Gruppe betreiben. Bis dahin müssen jedoch noch einige Details geklärt werden.

Störungen im Telefon- und Internetnetz sind nicht selten. Was Manfred und Brigitte Keiner in Hauenstein jedoch erleben, hat Seltenheitswert.

Bessere Straßen, weniger Bürokratie und ein Tourismus, der groß denken kann. Das will die FDP nach der Wahl im Kreistag vorantreiben. Spitzenkandidat Reinhold Hohn hat aber noch ein Ziel: Die Mehrheit der aktuellen Koalition brechen.