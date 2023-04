Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pirmasenser Wasgauhalle ist am Samstag Schauplatz von deutschen Meisterschaften in einer Nischensportart. Gesucht werden die besten Armdrücker. Zwei als Ringer des AC Thaleischweiler bekannte Brüder aus Höheinöd und ein Hockeyspieler aus Kaiserslautern sind die Veranstalter.

In der Wasgauhalle im Pirmasenser Messegelände wurde schon so manche nationale oder internationale Sportveranstaltung ausgetragen. Erinnert sei an die Judo-Europameisterschaften, das deutsche