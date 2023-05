Saar-Studenten mit wenig Geld können für drei Monate täglich ein kostenloses vegetarisches Menü in der Mensa erhalten. Sie könnten sich an den Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) wenden, der überprüfe, ob sie sich in einer finanziellen Notlage befänden und dann eine Aktionskarte ausstelle, teilte die Universität am Donnerstag mit. Neben dem Asta unterstützen den Angaben zufolge die Universitätsgesellschaft des Saarlandes, der Rotary Club Saarbrücken und das Studierendenwerk Saar das Projekt „Essen für bedürftige Studierende“. Eine ähnliche Aktion habe es bereits im vergangenen Wintersemester gegeben.