In der Veranstaltungshalle Espace Cassin im französischen Bitsch ist am Samstag, 6. März, sowie tags darauf am Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr ein öffentliches Corona-Testzentrum in Betrieb. Wie die Verbandsgemeinde Bitscher Land mitteilt, werden dort Antigentests kostenlos und rezeptfrei vorgenommen, ohne dass man dafür vorher einen Termin vereinbaren muss. Ein ähnliches Zentrum wurde in der Vorhalle des Rathauses in Saargemünd eingerichtet: Dort wird am Freitag, 5. März, von 12 bis 20 Uhr getestet sowie an den beiden darauffolgenden Tagen Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Kommerziell organisierte Angebote für Coronatests gegen Gebühr werden in Bitsch in mehreren Ladenlokalen in der Innenstadt angeboten.